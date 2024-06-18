США усилит санкции и ограничит доступ Китая к чипам GAA и памяти HBM

В последние годы США значительно ограничили доступ Китая к передовым технологиям в полупроводниковой промышленности, особенно в областях ресурсоёмких вычислений и искусственного интеллекта. Однако результаты пока не удовлетворяют американские власти, и вскоре санкции будут усилены. Новые ограничения затронут транзисторы GAA (Gate-All-Around) и память HBM (High Bandwidth Memory).

Ограничения будут касаться как самих микросхем на основе транзисторов GAA, так и технологий их производства. Транзисторы GAA уже используются ведущими компаниями отрасли, такими как Samsung, Intel и TSMC. Несмотря на существующие санкции, запрещающие американским фирмам поставлять китайским компаниям оборудование для производства передовых чипов, остаются опасения, что Китай все еще может получать их другими способами.

Высокоскоростная память HBM является ключевым компонентом ускорителей вычислений и искусственного интеллекта. Китайские фирмы пытаются наладить локальное производство HBM, но пока без значительных успехов. Ограничение поставок HBM-памяти серьёзно ударит по способности китайских компаний производить собственные ИИ-ускорители.

Эти меры направлены на сохранение технологического преимущества США, лишая Китай доступа к важным инновациям в полупроводниковой области. Окончательное решение по новым санкциям еще не принято, и чиновники продолжают оценивать их плюсы и минусы. Эти дискуссии подчеркивают важность полупроводниковых технологий в соперничестве двух государств.