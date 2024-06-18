США посилить санкції та обмежить доступ Китаю до чіпів GAA та пам’яті HBM18.06.24
В останні роки США значно обмежили доступ Китаю до передових технологій у напівпровідниковій промисловості, особливо в галузях ресурсомістких обчислень та штучного інтелекту. Проте результати поки що не задовольняє американська влада, і незабаром санкції буде посилено. Нові обмеження торкнуться транзистори GAA (Gate-All-Around) та пам’ять HBM (High Bandwidth Memory).
Обмеження стосуватимуться як самих мікросхем на основі транзисторів GAA, так і технологій їхнього виробництва. Транзистори GAA вже використовуються провідними компаніями галузі, такими як Samsung, Intel та TSMC. Незважаючи на існуючі санкції, що забороняють американським фірмам постачати китайським компаніям обладнання для виробництва передових чіпів, залишається побоювання, що Китай все ще може отримувати їх іншими способами.
Високошвидкісна пам’ять HBM є ключовим компонентом прискорювачів обчислень та штучного інтелекту. Китайські фірми намагаються налагодити локальне виробництво HBM, але поки що без значних успіхів. Обмеження поставок HBM-пам’яті серйозно вдарить наскільки можна китайських компаній виробляти власні ІІ-прискорювачі.
Ці заходи спрямовані на збереження технологічної переваги США, позбавляючи Китай доступу до важливих інновацій напівпровідникової області. Остаточного рішення щодо нових санкцій ще не прийнято, і чиновники продовжують оцінювати їхні плюси та мінуси. Ці дискусії наголошують на важливості напівпровідникових технологій у суперництві двох держав.
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США посилить санкції та обмежить доступ Китаю до чіпів GAA та пам’яті HBMКитай США штучний інтелект
Обмеження стосуватимуться як самих мікросхем на основі транзисторів GAA, так і технологій їхнього виробництва. Китайські фірми намагаються налагодити локальне виробництво HBM, але поки що без значних успіхів.
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