SSD Solidigm на 122 ТБ стал самым емким накопителем в мире17.11.24
Компания Solidigm представила накопитель D5-P5336 с рекордной емкостью 122 ТБ, который предназначен для работы с большими объемами данных и специально разработан для серверов в центрах обработки данных, связанных с искусственным интеллектом. Этот SSD стал самым емким накопителем в мире.
Он построен на базе предыдущей модели объемом 61,44 ТБ и использует 192-слойную память 3D QLC NAND, а также фирменный контроллер. Накопитель поддерживает интерфейс PCIe 4.0 x4 и спецификацию NVMe 2.0, обеспечивая скорость последовательного чтения до 7400 МБ/с и последовательной записи до 3200 МБ/с. В плане случайных операций D5-P5336 достигает производительности до 930 тысяч IOPS при чтении и до 25 тысяч IOPS при записи.
Solidigm заявляет, что накопитель отличается высокой долговечностью с параметром DWPD на уровне 0,6 операций перезаписи в день в течение пяти лет, что эквивалентно 134,3 ПБ данных. Потребляемая мощность устройства составляет до 25 Вт при рабочей нагрузке и 5 Вт в режиме ожидания, что делает его энергоэффективным решением для крупных центров обработки данных.
Накопитель будет доступен в нескольких форм-факторах, включая U.2, E1.L и E3.S. Первые экземпляры в формате U.2 уже проходят тестирование у отдельных клиентов, а массовые поставки запланированы на первую половину 2025 года.
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SSD Solidigm на 122 ТБ стал самым емким накопителем в миреSSD накопитель серверы ЦОД
Компания Solidigm представила накопитель D5-P5336 с рекордной емкостью 122 ТБ, который предназначен для работы с большими объемами данных и специально разработан для серверов в центрах обработки данных
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