SSD Solidigm на 122 ТБ став найємнішим накопичувачем у світі

Компанія Solidigm представила накопичувач D5-P5336 з рекордною ємністю 122 ТБ, який призначений для роботи з великими обсягами даних та спеціально розроблений для серверів у центрах обробки даних, пов’язаних із штучним інтелектом. Цей SSD став найємнішим накопичувачем у світі.

Він побудований на базі попередньої моделі об’ємом 61,44 ТБ та використовує 192-шарову пам’ять 3D QLC NAND, а також фірмовий контролер. Накопичувач підтримує інтерфейс PCIe 4.0 x4 та специфікацію NVMe 2.0, забезпечуючи швидкість послідовного читання до 7400 МБ/с та послідовного запису до 3200 МБ/с. У плані випадкових операцій D5-P5336 досягає продуктивності до 930 тисяч IOPS при читанні та до 25 тисяч IOPS при записі.

Solidigm заявляє, що накопичувач відрізняється високою довговічністю із параметром DWPD на рівні 0,6 операцій перезапису на день протягом п’яти років, що еквівалентно 134,3 ПБ даних. Потужність пристрою становить до 25 Вт при робочому навантаженні і 5 Вт в режимі очікування, що робить його енергоефективним рішенням для великих центрів обробки даних.

Накопичувач буде доступний у декількох форм-факторах, включаючи U.2, E1.L та E3.S. Перші екземпляри у форматі U.2 вже проходять тестування в окремих клієнтів, а масові поставки заплановані на першу половину 2025 року.