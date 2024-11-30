Среди автопроизводителей Tesla убивает больше всего людей

Новое исследование, проведенное автомобильным поисковиком iSeeCars, показало, что автомобили Tesla участвуют в большем количестве аварий со смертельным исходом, чем любые другие марки. Анализ данных Национальной системы отчетности по анализу смертельных случаев (FARS) и Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA) выявил, что Tesla имеет самый высокий уровень смертельных аварий среди всех брендов автомобилей. За ней следуют Kia, Buick, Dodge и Hyundai.

Однако исследователи отмечают, что высокие показатели смертельных аварий могут быть скорее связаны с поведением водителей, чем с особенностями самих автомобилей. Также другие исследования подчеркивают проблемы безопасности Tesla. Согласно отчету NHTSA за 2022 год, Tesla занимала около 70% аварий, связанных с системами помощи водителю, что указывает на возможные проблемы с функцией автопилота, которая часто подвергается критике.

Тем не менее, по данным отчета EpicVIN, несмотря на участие в большем числе аварий, водители Tesla реже получают смертельные травмы в этих инцидентах. Таким образом, хотя автомобили Tesla чаще оказываются в авариях со смертельным исходом, их водители, как правило, более защищены в таких происшествиях.