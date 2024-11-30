Среди автопроизводителей Tesla убивает больше всего людей30.11.24
Новое исследование, проведенное автомобильным поисковиком iSeeCars, показало, что автомобили Tesla участвуют в большем количестве аварий со смертельным исходом, чем любые другие марки. Анализ данных Национальной системы отчетности по анализу смертельных случаев (FARS) и Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA) выявил, что Tesla имеет самый высокий уровень смертельных аварий среди всех брендов автомобилей. За ней следуют Kia, Buick, Dodge и Hyundai.
Однако исследователи отмечают, что высокие показатели смертельных аварий могут быть скорее связаны с поведением водителей, чем с особенностями самих автомобилей. Также другие исследования подчеркивают проблемы безопасности Tesla. Согласно отчету NHTSA за 2022 год, Tesla занимала около 70% аварий, связанных с системами помощи водителю, что указывает на возможные проблемы с функцией автопилота, которая часто подвергается критике.
Тем не менее, по данным отчета EpicVIN, несмотря на участие в большем числе аварий, водители Tesla реже получают смертельные травмы в этих инцидентах. Таким образом, хотя автомобили Tesla чаще оказываются в авариях со смертельным исходом, их водители, как правило, более защищены в таких происшествиях.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): многое
Новый планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra получил большой 14,6”-экран, топовый процессор Mediatek Dimensity 9300 и стилус S Pen. Попробуем разобраться для чего такой девайс
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): многое
Обзор Asus Zenbook S 16 (UM5606): новая волна
Samsung Galaxy Flip6: подарок поколений или чем интересен смартфон-раскладушка в 2024 году?
Обзор мышки Logitech M196: немного и надолго
Магнитная настольная лампа Baseus: притяжение света
Обзор Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всего на свете
Обзор Ugreen X559: GaN зарядка мощностью 65 Вт
Топ смартфонов с беспроводной зарядкой
Обзор Bluetooth-наушников Ugreen Choice H6 Pro: удивительные
Обзор павер банка Baseus на 20 000 мАч с мощностью 22 Вт
Обзор наушников Sony WF-1000XM5: скромнее, лучше?
Обзор бизнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левитация
Среди автопроизводителей Tesla убивает больше всего людей Tesla
Новое исследование, проведенное автомобильным поисковиком iSeeCars, показало, что автомобили Tesla участвуют в большем количестве аварий со смертельным исходом, чем любые другие марки
Патч STALKER 2 уже можно скачать игры обновление
Патч для игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl под номером 1.0.1 весит 13Гб. Обновление доступно для пользователей PC и Xbox и исправляет более 650 багов, затрагивающих все аспекты игры.
Среди автопроизводителей Tesla убивает больше всего людей
Патч STALKER 2 уже можно скачать
Денег в киберспорте становится больше на 18 % ежегодно. К 2030 году сумма превысит 5 млрд долларов
Bluetooth-наушники Huawei FreeBuds Pro 4 с HarmonyOS NEXT получили улучшенное шумоподавление
Из iPhone уберут физические SIM-карты с 2025 года
Игру Cyberpunk 2077 купили 30 млн раз, 5 млн за последний год
Смартфоны Oppo Reno13 и Reno13 Pro оснастили MediaTek Dimensity 8350, защиту IP69 и батарею до 5800 мАч
Самим заработать никак: США выплатит Intel грант на $7,9 млрд