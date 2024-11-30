Серед автовиробників Tesla вбиває найбільше людей

Нове дослідження, проведене автомобільним пошуковцем iSeeCars, показало, що автомобілі Tesla беруть участь у більшій кількості аварій зі смертельними наслідками, ніж будь-які інші марки. Аналіз даних Національної системи звітності щодо аналізу смертельних випадків (FARS) та Національної адміністрації безпеки дорожнього руху (NHTSA) виявив, що Tesla має найвищий рівень смертельних аварій серед усіх брендів автомобілів. За нею слідують Kia, Buick, Dodge та Hyundai.

Однак дослідники зазначають, що високі показники смертельних аварій можуть бути пов’язані з поведінкою водіїв, ніж з особливостями самих автомобілів. Також інші дослідження наголошують на проблемі безпеки Tesla. Згідно з звітом NHTSA за 2022 рік, Tesla займала близько 70% аварій, пов’язаних із системами допомоги водієві, що вказує на можливі проблеми з функцією автопілота, яка часто критикується.

Проте, за даними звіту EpicVIN, незважаючи на участь у більшій кількості аварій, водії Tesla рідше зазнають смертельних травм у цих інцидентах. Таким чином, хоча автомобілі Tesla частіше опиняються в аваріях зі смертельними наслідками, їх водії, як правило, більш захищені у таких подіях.