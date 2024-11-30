Серед автовиробників Tesla вбиває найбільше людей30.11.24
Нове дослідження, проведене автомобільним пошуковцем iSeeCars, показало, що автомобілі Tesla беруть участь у більшій кількості аварій зі смертельними наслідками, ніж будь-які інші марки. Аналіз даних Національної системи звітності щодо аналізу смертельних випадків (FARS) та Національної адміністрації безпеки дорожнього руху (NHTSA) виявив, що Tesla має найвищий рівень смертельних аварій серед усіх брендів автомобілів. За нею слідують Kia, Buick, Dodge та Hyundai.
Однак дослідники зазначають, що високі показники смертельних аварій можуть бути пов’язані з поведінкою водіїв, ніж з особливостями самих автомобілів. Також інші дослідження наголошують на проблемі безпеки Tesla. Згідно з звітом NHTSA за 2022 рік, Tesla займала близько 70% аварій, пов’язаних із системами допомоги водієві, що вказує на можливі проблеми з функцією автопілота, яка часто критикується.
Проте, за даними звіту EpicVIN, незважаючи на участь у більшій кількості аварій, водії Tesla рідше зазнають смертельних травм у цих інцидентах. Таким чином, хоча автомобілі Tesla частіше опиняються в аваріях зі смертельними наслідками, їх водії, як правило, більш захищені у таких подіях.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): багато
Новий планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra отримав великий 14,6”-екран, топовий процесор Mediatek Dimensity 9300 та стілус S Pen. Спробуємо розібратися для чого такий девайс
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): багато
Огляд ноутбуку Asus Zenbook S 16 (UM5606): нова хвиля
Samsung Galaxy Flip6: подарунок поколінь або чим цікавий смартфон-розкладачка у 2024 році?
Огляд мишки Logitech M196: мала та надовго
Магнітна настільна лампа Baseus: тяжіння світла
Огляд Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всього на світі
Огляд Ugreen X559: GaN-зарядка потужністю 65 Вт
Топ смартфонів з бездротовою зарядкою
Огляд Bluetooth-навушників Ugreen Choice H6 Pro: дивовижні
Огляд павер банку Baseus на 20 000 мАг з потужністю 22 Вт
Огляд навушників Sony WF-1000XM5: лаконічніше і краще?
Огляд бізнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левітація
Серед автовиробників Tesla вбиває найбільше людей Tesla
Нове дослідження, проведене автомобільною пошуковою системою iSeeCars, показало, що автомобілі Tesla беруть участь у більшій кількості аварій зі смертельними наслідками, ніж будь-які інші марки.
Патч гри STALKER 2: Heart of Chornobyl виправив 650 багів, поведінку NPC та анімацію облич ігри оновлення
Студія GSC Game World випустила перший пострілізний патч для гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl за номером 1.0.1. Оновлення доступне для користувачів PC і Xbox і виправляє більше 650 багів, що стосуються всіх аспектів гри.
Серед автовиробників Tesla вбиває найбільше людей
Патч гри STALKER 2: Heart of Chornobyl виправив 650 багів, поведінку NPC та анімацію облич
Грошей у кіберспорті стає більше на 18% щорічно. До 2030 року сума перевищить 5 млрд доларів
Що подарувати школяру до Дня святого Миколая?
ШІ Google Gemini отримав підтримку голосових команд у Spotify для пошуку та відтворення музики
Bluetooth-навушники Huawei FreeBuds Pro 4 з HarmonyOS NEXT отримали покращене шумозаглушення
З iPhone приберуть фізичні SIM-картки з 2025 року
гру Cyberpunk 2077 купили 30 млн разів, 5 млн за останній рік
Смартфони Oppo Reno 13 та Reno 13 Pro оснастили MediaTek Dimensity 8350, захист IP69 та батарею до 5800 мАг
Самим заробити ніяк: США виплатить Intel грант на $7,9 млрд