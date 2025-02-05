Сравнение надувных и каркасных бассейнов: что выбрать для вашего участка?

Представьте себе, как здорово иметь свой собственный бассейн под рукой на даче или около частного дома. Это идеальное место для отдыха с семьей или друзьями в жаркие летние дни. В мире сейчас множество моделей, которые помогут вам реализовать свои мечты о летнем времяпрепровождении. Перед тем, как бассейны купить, давайте разберем, какие варианты у вас есть.

Бассейны бывают разных форм. Вот самые популярные из них:

Круглые

Овальные

Прямоугольные

Квадратные

Например, если вы хотите установить оставив пространство, но при этом компактный бассейн, выбирайте круглую модель. А если у вас достаточно места и идея плавать свободно – прямоугольный бассейн станет отличным решением!

Какие существуют бассейны?

По конструкции бассейны делятся на два основных типа:

Каркасные

Надувные

Давайте посмотрим, в чем их отличия и какие у каждого из них плюсы.

Каркасные бассейны

Каркасные бассейны – это отличный вариант для тех, кто хочет надежную и устойчивую конструкцию без необходимости строительства с нуля. Они совмещают в себе все лучшие стороны стационарных бассейнов и при этом гибкие в установке – это делает их популярным выбором среди владельцев загородных домов и коттеджей.

К примеру, посмотрите на каркасный бассейн Bestway 56671: его размеры составляют 488 см в длину, 244 см в ширину и 122 см в глубину. С такими параметрами вы сможете провести время в воде с семьей или группой друзей. Этот бассейн поставляется с комплектующими, которые лишь добавляют удобства в его использовании:

Песочный фильтр производительностью 5678 л/ч будет очень полезен для удаления грязи и поддержания чистоты воды.

Накрытие не только сохраняет тепло, но и защищает от мусора и листьев.

Дозатор хлора обеспечивает равномерное распределение дезинфицирующих средств, что помогает предотвратить развитие бактерий.

Лестница удобна для входа и выхода, делая его более доступным для всех возрастов.

Надувные бассейны

Если вы ищете что-то более легкое и мобильное для летнего отдыха, надувные бассейны – ваш выбор. Они идеально подходят для семейных посиделок и игр, благодаря мягким стенкам, которые снизят риск травм, особенно у детей. Это делает надувные варианты более безопасными по сравнению с каркасными.

Возьмите, к примеру, надувной бассейн Bestway 57372 с диаметром 457 см и высотой 107 см. Он достаточно вместительный для веселого времяпровождения с семьей или друзьями.

В комплекте есть картриджный фильтр, который поможет сохранить вашу воду чистой и прозрачной.

Лестница тоже идет в комплекте и добавляет удобства, это особенно важно, когда речь идет о безопасности детей и пожилых людей.

Как правильно установить садовый бассейн?

Установка вашего нового бассейна требует внимания к деталям.

Во-первых, найдите подходящее место: площадка должна быть ровной и устойчивой, избегайте неровностей, камней и всякого рода мусора.

Чтобы бассейн стоял еще надежнее, можно использовать специальное покрытие из полиэтилена.

Выбирайте место, где будет достаточно света – это поможет воде быстрее нагреваться.

И не забудьте про термометр, чтобы следить за температурой воды.

Также нужно выделить удобное место поблизости для слива воды.

И, конечно, выбирайте бассейны от проверенных брендов, таких как Bestway и Intex. Независимо от вашего выбора, бассейн добавит ярких моментов в ваше лето и станет местом, где хочется собираться и отдыхать с близкими!