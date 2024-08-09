Sony PlayStation 5 купили 61,7 млн пользователей

Sony Interactive Entertainment поделилась свежими данными о продажах игровой консоли PlayStation 5. По состоянию на 30 июня 2024 года, было продано более 61,7 миллиона устройств. Стоит отметить, что 50-миллионный рубеж PlayStation 5 преодолела во второй половине 2023 года.

За последний квартал продано 2,4 миллиона консолей PlayStation 5, что меньше показателей предыдущего квартала (4,5 млн устройств) и аналогичного периода прошлого года (3,3 млн). Хотя Sony прогнозировала замедление продаж, фактические результаты оказались ниже ожиданий аналитиков, которые предсказывали продажу 3 миллионов консолей.

Для сравнения, PlayStation 4 за аналогичный период времени после своего релиза продалась большими тиражами. Несмотря на снижение продаж PS5, Sony отметила рост выручки в сегменте «Игры и сетевые сервисы» на 12% по сравнению с прошлым годом, а операционная прибыль увеличилась на 32% — с 335 до 443 миллионов долларов. Это было связано с изменениями валютных курсов, а также увеличением продаж игр от первого лица, особенно Helldivers 2, и сетевых сервисов, в частности PlayStation Plus.

Напомним, PlayStation запустила летнюю распродажу в своем цифровом магазине. Более 4500 игр и дополнений для PS5 и PS4 получили скидки до 80%. Акция продлится с 17 июля по 14 августа 2024 года.

В PlayStation создали специальную страницу,где собраны все акции предложения. Акция поделена на две волны. Первая волна стартовала 17 июля, а 1 августа магазин обновит ассортимент, добавив новые игры со скидками. Это предоставит игрокам дополнительные возможности для пополнения своей коллекции.

На распродаже в PS Store можно купить многие популярные игры по сниженным ценам. К примеру, Elden Ring предлагается со скидкой 30%, а Hogwarts Legacy – со скидкой 60%. Call of Duty: Modern Warfare 3 также доступна со скидкой 45%.