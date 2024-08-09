Sony PlayStation 5 купили 61,7 млн користувачів09.08.24
Sony Interactive Entertainment поділилася свіжими даними про продаж ігрової консолі PlayStation 5. Станом на 30 червня 2024 року, було продано понад 61,7 мільйонів пристроїв. Варто зазначити, що 50-мільйонний рубіж PlayStation 5 подолала у другій половині 2023 року.
За останній квартал продано 2,4 мільйона консолей PlayStation 5, що менше показників попереднього кварталу (4,5 млн пристроїв) та аналогічного періоду минулого року (3,3 млн). Хоча Sony прогнозувала уповільнення продажів, фактичні результати виявилися нижчими за очікування аналітиків, які передбачали продаж 3 мільйонів консолей.
Для порівняння, PlayStation 4 за аналогічний період після свого релізу продавалася великими тиражами. Незважаючи на зниження продажів PS5, Sony відзначила зростання виручки в сегменті “Ігри та мережеві сервіси” на 12% порівняно з минулим роком, а операційний прибуток збільшився на 32% – з 335 до 443 мільйонів доларів. Це було пов’язано зі змінами валютних курсів, а також збільшенням продажів ігор від першої особи, особливо Helldivers 2, та мережевих сервісів, зокрема PlayStation Plus.
Нагадаймо, PlayStation запустила літній розпродаж у своєму цифровому магазині. Понад 4500 ігор та доповнень для PS5 та PS4 отримали знижки до 80%. Акція триватиме з 17 липня до 14 серпня 2024 року.
У PlayStation створили спеціальну сторінку, де зібрані всі акції пропозиції. Акція поділена на дві хвилі. Перша хвиля стартувала 17 липня, а 1 серпня магазин оновить асортимент, додавши нові ігри зі знижками. Це надасть гравцям додаткових можливостей для поповнення своєї колекції.
На розпродажі в PS Store можна купити багато популярних ігор за зниженими цінами. Наприклад, Elden Ring пропонується зі знижкою 30%, а Hogwarts Legacy – зі знижкою 60%. Call of Duty: Modern Warfare 3 також доступна зі знижкою 45%.
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