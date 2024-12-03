Sony PlayStation 2 остается самой популярной игровой консолью в истории — продано 160 миллионов устройств

Sony отметила 30-летие бренда PlayStation запуском специального сайта, который знакомит с историей развития игровых консолей компании, начиная с оригинальной PlayStation и заканчивая современной PlayStation 5. Среди обновленных данных на сайте внимание привлекла информация о продажах PlayStation 2, которая остается самой популярной игровой консолью в истории.

С момента своего дебюта в 2000 году PlayStation 2 была продана в количестве более 160 миллионов устройств. Этот успех объясняется сочетанием технического превосходства, огромного каталога игр и возможности использования консоли как мультимедийного центра для воспроизведения фильмов и музыки на DVD, что особенно ценилось в эпоху популярности этого формата.

Единственный серьезный конкурент PS2 по объемам продаж — Nintendo Switch, которая с момента выпуска в 2017 году разошлась тиражом в 146 миллионов экземпляров.

Консоль текущего поколения PlayStation 5 также демонстрирует хорошие показатели: за четыре года с момента запуска в 2020 году было продано более 65 миллионов устройств, что подчеркивает стабильный успех бренда на рынке игровых платформ.

Sony объявила, что к концу второго квартала 2024 года было продано 65,5 миллиона консолей PlayStation 5. Несмотря на снижение продаж консолей на 1,1 миллиона по сравнению с предыдущим годом, компания компенсировала это за счет роста продаж игр. За квартал было продано 77,7 миллиона игр, что на 10 миллионов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Даже с повышением цен на консоли в конце 2023 года количество активных пользователей PlayStation Network осталось на уровне 116 миллионов, что способствовало увеличению дохода на 9% и росту операционной прибыли на 73%, достигнув 445,1 миллиарда иен (около 2,91 миллиарда долларов).

Основным фактором успеха стало высокое количество проданных игр, включая ролевой экшн Black Myth: Wukong, который разошелся тиражом в 20 миллионов копий. До конца финансового года Sony ожидает сильные релизы, такие как Assassin’s Creed Shadow и Monster Hunter Wilds, которые должны поддержать положительную динамику.