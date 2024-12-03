Sony PlayStation 2 залишається найпопулярнішою ігровою консоллю в історії – продано 160 мільйонів пристроїв

Sony відзначила 30-річчя бренду PlayStation запуском спеціального сайту, який знайомить з історією розвитку ігрових консолей компанії, починаючи з оригінальної PlayStation і закінчуючи сучасною PlayStation 5. Серед оновлених даних на сайті увагу привернула інформація про продаж PlayStation 2, яка залишається найпопулярнішою ігровою консоллю в історії.

З моменту свого дебюту в 2000 році PlayStation 2 була продана в кількості понад 160 мільйонів пристроїв. Цей успіх пояснюється поєднанням технічної переваги, величезного каталогу ігор та можливості використання консолі як мультимедійного центру для відтворення фільмів та музики на DVD, що особливо цінувалося в епоху популярності цього формату.

Єдиний серйозний конкурент PS2 за обсягами продажів – Nintendo Switch, яка з моменту випуску в 2017 році розійшлася тиражем 146 мільйонів екземплярів.

Консоль поточного покоління PlayStation 5 також демонструє хороші показники: за чотири роки з моменту запуску в 2020 році було продано понад 65 мільйонів пристроїв, що підкреслює стабільний успіх бренду на ринку ігрових платформ.

Sony оголосила, що до кінця другого кварталу 2024 року було продано 65,5 мільйонів консолей PlayStation 5. Незважаючи на зниження продажів консолей на 1,1 мільйона в порівнянні з попереднім роком, компанія компенсувала це за рахунок зростання продажів ігор. За квартал було продано 77,7 мільйонів ігор, що на 10 мільйонів більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Навіть із підвищенням цін на консолі наприкінці 2023 року кількість активних користувачів PlayStation Network залишилася на рівні 116 мільйонів, що сприяло збільшенню доходу на 9% і зростанню операційного прибутку на 73%, досягнувши 445,1 мільярда єн (близько 2,91 мільярда доларів) .

Основним чинником успіху стала висока кількість проданих ігор, включаючи рольовий екшн Black Myth: Wukong, який розійшовся тиражем у 20 мільйонів копій. До кінця фінансового року Sony очікує сильні релізи, такі як Assassin’s Creed Shadow і Monster Hunter Wilds, які повинні підтримати позитивну динаміку.