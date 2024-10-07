Sony и Raspberry Pi представили модуль камеры обрабатывающий изображение с помощью ИИ

Sony и Raspberry Pi представили новый модуль камеры Raspberry Pi AI, способный выполнять задачи с искусственным интеллектом (AI) без необходимости в дополнительных графических процессорах. Камера оснащена датчиком Sony IMX500, который обрабатывает данные непосредственно на устройстве с помощью встроенного AI, что делает ее идеальной для создания периферийных AI-решений для обработки визуальной информации.

Основные характеристики камеры от Sony и Raspberry Pi:

Разрешение 12,3 мегапикселя

Съемка видео со скоростью 10 кадров в секунду при разрешении 4056 x 3040 и 40 кадров в секунду при разрешении 2028 x 1520

Ручная регулировка фокуса

Угол обзора 76 градусов

Полная совместимость со всеми одноплатными компьютерами Raspberry Pi

Генеральный директор Raspberry Pi Эбен Аптон отметил, что новая камера открывает широкие возможности для разработчиков в области AI, и выразил уверенность, что сообщество Raspberry Pi сможет использовать этот инструмент для создания инновационных решений.

Новая AI-камера Raspberry Pi уже доступна по цене 70 долларов США.