Sony и Raspberry Pi представили модуль камеры обрабатывающий изображение с помощью ИИ07.10.24
Sony и Raspberry Pi представили новый модуль камеры Raspberry Pi AI, способный выполнять задачи с искусственным интеллектом (AI) без необходимости в дополнительных графических процессорах. Камера оснащена датчиком Sony IMX500, который обрабатывает данные непосредственно на устройстве с помощью встроенного AI, что делает ее идеальной для создания периферийных AI-решений для обработки визуальной информации.
Основные характеристики камеры от Sony и Raspberry Pi:
- Разрешение 12,3 мегапикселя
- Съемка видео со скоростью 10 кадров в секунду при разрешении 4056 x 3040 и 40 кадров в секунду при разрешении 2028 x 1520
- Ручная регулировка фокуса
- Угол обзора 76 градусов
- Полная совместимость со всеми одноплатными компьютерами Raspberry Pi
Генеральный директор Raspberry Pi Эбен Аптон отметил, что новая камера открывает широкие возможности для разработчиков в области AI, и выразил уверенность, что сообщество Raspberry Pi сможет использовать этот инструмент для создания инновационных решений.
Новая AI-камера Raspberry Pi уже доступна по цене 70 долларов США.
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