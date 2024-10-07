Sony і Raspberry Pi представили модуль камери, що обробляє зображення за допомогою ШІ

Sony та Raspberry Pi представили новий модуль камери Raspberry Pi AI, здатний виконувати завдання зі штучним інтелектом (AI) без потреби у додаткових графічних процесорах. Камера оснащена датчиком Sony IMX500, який обробляє дані безпосередньо на пристрої за допомогою вбудованого AI, що робить її ідеальною для створення периферійних AI рішень для обробки візуальної інформації.

Основні характеристики камери від Sony та Raspberry Pi:

Роздільна здатність 12,3 мегапікселя

Зйомка відео зі швидкістю 10 кадрів в секунду при роздільній здатності 4056 x 3040 та 40 кадрів в секунду при роздільній здатності 2028 x 1520

Ручне регулювання фокусування

Кут огляду 76 градусів

Повна сумісність з усіма одноплатними комп’ютерами Raspberry Pi

Генеральний директор Raspberry Pi Ебен Аптон зазначив, що нова камера відкриває широкі можливості для розробників у галузі AI, і висловив упевненість, що спільнота Raspberry Pi зможе використати цей інструмент для створення інноваційних рішень.

Нова AI-камера Raspberry Pi вже доступна за ціною 70 доларів США.