Смотреть онлайн конференцию Apple WWDC 2024. Ждем iOS 18, iPadOS 18, tvOS 18, macOS 15, watchOS 11 и visionOS 210.06.24
Сегодня, 10 июня, в 20:00 по Киеву, начнется конференция для разработчиков Apple WWDC 2024. Мероприятие можно будет посмотреть на YouTube-канале компании.
Главным событием станет релиз iOS 18, который, по слухам, будет самым крупным обновлением системы со времен выхода iOS 7. В прошивку добавят кроссплатформенный стандарт обмена сообщениями RCS, голосовой помощник Siri с генеративной технологией искусственного интеллекта, обновленный центр управления, расширенные настройки рабочего стола, интеграцию с ChatGPT и множество других полезных изменений.
Кроме iOS 18, Apple также представит iPadOS 18, tvOS 18, macOS 15, watchOS 11 и visionOS 2 с новыми функциями. Новые устройства на мероприятии ожидать не стоит.
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Смотреть онлайн конференцию Apple WWDC 2024. Ждем iOS 18, iPadOS 18, tvOS 18, macOS 15, watchOS 11 и visionOS 2Apple онлайн разработка события в мире
Сегодня, 10 июня, в 20:00 по Киеву, начнется конференция для разработчиков Apple WWDC 2024. Мероприятие можно будет посмотреть на YouTube-канале компании.
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