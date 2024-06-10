Смотреть онлайн конференцию Apple WWDC 2024. Ждем iOS 18, iPadOS 18, tvOS 18, macOS 15, watchOS 11 и visionOS 2

Сегодня, 10 июня, в 20:00 по Киеву, начнется конференция для разработчиков Apple WWDC 2024. Мероприятие можно будет посмотреть на YouTube-канале компании.

Главным событием станет релиз iOS 18, который, по слухам, будет самым крупным обновлением системы со времен выхода iOS 7. В прошивку добавят кроссплатформенный стандарт обмена сообщениями RCS, голосовой помощник Siri с генеративной технологией искусственного интеллекта, обновленный центр управления, расширенные настройки рабочего стола, интеграцию с ChatGPT и множество других полезных изменений.

Кроме iOS 18, Apple также представит iPadOS 18, tvOS 18, macOS 15, watchOS 11 и visionOS 2 с новыми функциями. Новые устройства на мероприятии ожидать не стоит.