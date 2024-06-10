Дивитися онлайн конференцію Apple WWDC 2024. Чекаємо на iOS 18, iPadOS 18, tvOS 18, macOS 15, watchOS 11 і visionOS 2

Сьогодні, 10 червня, о 20:00 за Києвом, розпочнеться конференція для розробників Apple WWDC 2024. Захід можна буде переглянути на YouTube-каналі компанії.

Головною подією стане реліз iOS 18, який, за чутками, буде найбільшим оновленням системи з часів виходу iOS 7. У прошивку додадуть кроссплатформенний стандарт обміну повідомленнями RCS, голосовий помічник Siri з генеративною технологією штучного інтелекту, оновлений центр управління, розширені налаштування робочого столу, інтеграцію з ChatGPT та безліч інших корисних змін.

Крім iOS 18, Apple також представить iPadOS 18, tvOS 18, macOS 15, watchOS 11 та visionOS 2 з новими функціями. Нових пристроїв на заході очікувати не варто.