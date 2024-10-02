Смартфоны Xiaomi 14T и Xiaomi 14T Pro получили тройную камеру с оптической стабилизацией

Xiaomi официально представила свои новые премиальные смартфоны — Xiaomi 14T и Xiaomi 14T Pro. Оба устройства оснащены 6,67-дюймовыми CrystalRes-AMOLED-дисплеями с разрешением 1,5K (2712×1220 пикселей), частотой обновления 144 Гц и максимальной яркостью до 4000 нит. Дисплеи поддерживают 12-битную глубину цвета и охват цветового пространства DCI-P3.

Смартфоны защищены от воды и пыли по стандарту IP68. Отличие в дизайне заключается в том, что задняя панель Xiaomi 14T Pro слегка изогнута, а у Xiaomi 14T она плоская.

Характеристики Xiaomi 14T:

Процессор: MediaTek Dimensity 8300-Ultra.

Оперативная память: 12 ГБ.

Хранилище: 256 ГБ или 512 ГБ.

Камеры: Главная камера: 50 МП с сенсором Sony IMX906 (размер сенсора 1/1,56 дюйма) и оптической стабилизацией (OIS). Телефото: 50 МП с фокусным расстоянием 50 мм. Сверхширокоугольная камера: 12 МП.

Батарея: 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт.

Операционная система: HyperOS с интеграцией с Google Gemini и Circle to Search.

Цены: В Европе: от €650. В Украине: версия с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилища — 19999 грн, версия с 512 ГБ — 21999 грн.

Цвета: Titan Gray, Titan Blue, Titan Black, а также вариант с искусственной кожей Lemon Green.

Xiaomi 14T Pro — это более мощная версия в новой линейке премиальных смартфонов от Xiaomi, отличающаяся усовершенствованным чипсетом и улучшенными характеристиками камеры и зарядки.

Характеристики Xiaomi 14T Pro:

Процессор: MediaTek Dimensity 9300+, одно ядро Cortex-X4 с частотой 3,23 ГГц и графический процессор Immortalis-G720 MC12.

Оперативная память: 12 или 16 ГБ.

Хранилище: 512 ГБ или 1 ТБ.

Камеры: Главная камера: 50 МП с сенсором Light Fusion 900 (размер сенсора 1/1,31 дюйма) и оптической стабилизацией (OIS). Телефото: 50 МП с фокусным расстоянием 60 мм. Сверхширокоугольная камера: 12 МП.

Дисплей: 6,67-дюймовый CrystalRes-AMOLED с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц и яркостью до 4000 нит.

Батарея: 5000 мАч. Проводная зарядка: 120 Вт. Беспроводная зарядка: 50 Вт.

Операционная система: HyperOS с расширенными возможностями ИИ и интеграцией с Google Gemini и Circle to Search.

Защита от воды и пыли: IP68.

Цены:

В Европе: от €800 за модель с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилища.

В Украине: Модель 12+512 ГБ — 29999 грн. Модель 12+1 ТБ — 31999 грн.



Доступные цвета:

Titan Gray, Titan Blue, Titan Black.