Смартфони Xiaomi 14T та Xiaomi 14T Pro отримали потрійну камеру з оптичною стабілізацією

Xiaomi офіційно представила свої нові преміальні смартфони – Xiaomi 14T та Xiaomi 14T Pro. Обидва пристрої оснащені 6,67-дюймовими CrystalRes-AMOLED-дисплеями з роздільною здатністю 1,5K (2712×1220 пікселів), частотою оновлення 144 Гц і максимальною яскравістю до 4000 ніт. Дисплеї підтримують 12-бітну глибину кольору та охоплення колірного простору DCI-P3.

Смартфони захищені від води та пилу за стандартом IP68. Відмінність у дизайні полягає в тому, що задня панель Xiaomi 14T Pro трохи вигнута, а у Xiaomi 14T вона плоска.

Характеристики Xiaomi 14T:

Процесор: MediaTek Dimensity 8300-Ultra.

Оперативна пам’ять: 12 ГБ.

Сховище: 256 ГБ або 512 ГБ.

Камери: Головна камера: 50 МП із сенсором Sony IMX906 (розмір сенсора 1/1,56 дюйма) та оптичною стабілізацією (OIS). Телефото: 50 МП з фокусною відстанню 50 мм. Надширококутна камера: 12 МП.

Батарея: 5000 мАг за допомогою швидкої зарядки потужністю 67 Вт.

Операційна система: HyperOS з інтеграцією з Google Gemini та Circle to Search.

Ціни: У Європі: від €650. В Україні: версія з 12 ГБ ОЗУ та 256 ГБ сховища – 19999 грн, версія з 512 ГБ – 21999 грн.

Коліри: Titan Gray, Titan Blue, Titan Black, а також варіант зі штучною шкірою Lemon Green.

Xiaomi 14T Pro – це потужніша версія в новій лінійці преміальних смартфонів від Xiaomi, що відрізняється удосконаленим чіпсетом і покращеними характеристиками камери та зарядки.

Характеристики Xiaomi 14T Pro:

Процесор: MediaTek Dimensity 9300+, одне ядро ​​Cortex-X4 із частотою 3,23 ГГц та графічний процесор Immortalis-G720 MC12.

Оперативна пам’ять: 12 або 16 ГБ.

Сховище: 512 ГБ або 1 ТБ.

Камери: Головна камера: 50 МП із сенсором Light Fusion 900 (розмір сенсора 1/1,31 дюйма) та оптичною стабілізацією (OIS). Телефото: 50 МП з фокусною відстанню 60 мм. Надширококутна камера: 12 МП.

Дисплей: 6,67-дюймовий CrystalRes-AMOLED з роздільною здатністю 1,5K, частотою оновлення 144 Гц і яскравістю до 4000 нит.

Батарея: 5000 мАг. Дротова зарядка: 120 Вт. Бездротова зарядка: 50 Вт.

Операційна система: HyperOS з розширеними можливостями ІІ та інтеграцією з Google Gemini та Circle to Search.

Захист від води та пилу: IP68.

Ціни:

У Європі: від €800 за модель з 12 ГБ ОЗУ та 256 ГБ сховища.

В Україні: Модель 12+512 ГБ – 29999 грн. Модель 12+1 ТБ – 31999 грн.



Доступні кольори:

Titan Gray, Titan Blue, Titan Black.

