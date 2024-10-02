Смартфони Xiaomi 14T та Xiaomi 14T Pro отримали потрійну камеру з оптичною стабілізацією02.10.24
Xiaomi офіційно представила свої нові преміальні смартфони – Xiaomi 14T та Xiaomi 14T Pro. Обидва пристрої оснащені 6,67-дюймовими CrystalRes-AMOLED-дисплеями з роздільною здатністю 1,5K (2712×1220 пікселів), частотою оновлення 144 Гц і максимальною яскравістю до 4000 ніт. Дисплеї підтримують 12-бітну глибину кольору та охоплення колірного простору DCI-P3.
Смартфони захищені від води та пилу за стандартом IP68. Відмінність у дизайні полягає в тому, що задня панель Xiaomi 14T Pro трохи вигнута, а у Xiaomi 14T вона плоска.
Характеристики Xiaomi 14T:
- Процесор: MediaTek Dimensity 8300-Ultra.
- Оперативна пам’ять: 12 ГБ.
- Сховище: 256 ГБ або 512 ГБ.
- Камери:
- Головна камера: 50 МП із сенсором Sony IMX906 (розмір сенсора 1/1,56 дюйма) та оптичною стабілізацією (OIS).
- Телефото: 50 МП з фокусною відстанню 50 мм.
- Надширококутна камера: 12 МП.
- Батарея: 5000 мАг за допомогою швидкої зарядки потужністю 67 Вт.
- Операційна система: HyperOS з інтеграцією з Google Gemini та Circle to Search.
- Ціни:
- У Європі: від €650.
- В Україні: версія з 12 ГБ ОЗУ та 256 ГБ сховища – 19999 грн, версія з 512 ГБ – 21999 грн.
- Коліри: Titan Gray, Titan Blue, Titan Black, а також варіант зі штучною шкірою Lemon Green.
Xiaomi 14T Pro – це потужніша версія в новій лінійці преміальних смартфонів від Xiaomi, що відрізняється удосконаленим чіпсетом і покращеними характеристиками камери та зарядки.
Характеристики Xiaomi 14T Pro:
- Процесор: MediaTek Dimensity 9300+, одне ядро Cortex-X4 із частотою 3,23 ГГц та графічний процесор Immortalis-G720 MC12.
- Оперативна пам’ять: 12 або 16 ГБ.
- Сховище: 512 ГБ або 1 ТБ.
- Камери:
- Головна камера: 50 МП із сенсором Light Fusion 900 (розмір сенсора 1/1,31 дюйма) та оптичною стабілізацією (OIS).
- Телефото: 50 МП з фокусною відстанню 60 мм.
- Надширококутна камера: 12 МП.
- Дисплей: 6,67-дюймовий CrystalRes-AMOLED з роздільною здатністю 1,5K, частотою оновлення 144 Гц і яскравістю до 4000 нит.
- Батарея: 5000 мАг.
- Дротова зарядка: 120 Вт.
- Бездротова зарядка: 50 Вт.
- Операційна система: HyperOS з розширеними можливостями ІІ та інтеграцією з Google Gemini та Circle to Search.
- Захист від води та пилу: IP68.
Ціни:
- У Європі: від €800 за модель з 12 ГБ ОЗУ та 256 ГБ сховища.
- В Україні:
- Модель 12+512 ГБ – 29999 грн.
- Модель 12+1 ТБ – 31999 грн.
Доступні кольори:
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- Titan Gray, Titan Blue, Titan Black.
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