Смартфоны Samsung Galaxy S25 будут обновляться до 2032 года23.01.25
Компания Samsung официально представила новую линейку смартфонов Galaxy S25, включающую модели S25, S25+ и S25 Ultra, и объявила о значительном увеличении срока их программной поддержки.
Новое поколение флагманов Samsung будет получать:
- Обновления операционной системы One UI или Android на протяжении семи лет.
- Обновления безопасности в течение того же периода.
Это гарантирует владельцам актуальные функции, исправления уязвимостей и защиту от современных угроз до 2032 года.
Samsung начала внедрять эту практику с предыдущей серии Galaxy S24, и теперь это становится стандартом для ведущих производителей. Например, Google предлагает аналогичный срок поддержки для своей линейки Pixel, включая Pixel 9.
Ранее большинство производителей ограничивались поддержкой на 4 года, но растущая конкуренция вынуждает компании предлагать более долгосрочные решения, что выгодно с точки зрения:
- Увеличения срока службы устройств.
- Снижения необходимости частой замены смартфонов.
- Поддержания актуальности и безопасности устройств.
Длительная поддержка делает смартфоны более выгодным вложением, особенно для тех, кто не меняет устройства каждые несколько лет. Это также способствует уменьшению электронных отходов, так как потребители могут использовать устройства дольше без потери функциональности.
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