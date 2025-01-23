Смартфони Samsung Galaxy S25 оновлюватимуться до 2032 року23.01.25
Компанія Samsung офіційно представила нову лінійку смартфонів Galaxy S25, що включає моделі S25, S25+ та S25 Ultra, та оголосила про значне збільшення терміну їхньої програмної підтримки.
Нове покоління флагманів Samsung отримуватиме:
- Оновлення операційної системи One UI або Android протягом семи років.
- Оновлення безпеки протягом того ж періоду.
Це гарантує власникам актуальні функції, виправлення вразливостей та захист від сучасних загроз до 2032 року.
Samsung почала впроваджувати цю практику із попередньої серії Galaxy S24, і тепер це стає стандартом для провідних виробників. Наприклад, Google пропонує аналогічний термін підтримки своєї лінійки Pixel, включаючи Pixel 9.
Раніше більшість виробників обмежувалися підтримкою на 4 роки, але конкуренція, що зростає, змушує компанії пропонувати більш довгострокові рішення, що вигідно з точки зору:
- Збільшення терміну служби пристроїв.
- Зниження необхідності частої заміни смартфонів.
- Підтримка актуальності та безпеки пристроїв.
Тривала підтримка робить смартфони вигіднішим вкладенням, особливо для тих, хто не змінює пристрої кожні кілька років. Це також сприяє зменшенню електронних відходів, оскільки споживачі можуть використовувати пристрої довше без втрати функціональності.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Представлені смартфони Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живі фото та враження
Samsung офіційно представила серію флагманських смартфонів Galaxy S25, що включає три моделі: базову S25, S25+ та S25 Ultra. Традиційно основну увагу приділено покращенню продуктивності, якості дисплеїв, камер та функцій на базі штучного інтелекту.
Представлені смартфони Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живі фото та враження
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Огляд смартфона Oppo A40m (CPH2669): початок
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
Огляд автомобільного відеореєстратора Kawa Mini 3: розмір неважливий
Головні технологічні події 2024 року
Найкращі пристрої 2024 року: вибір редакції hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Огляд TWS-навушників Oppo Enco Air4: новіші
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): багато
Огляд ноутбуку Asus Zenbook S 16 (UM5606): нова хвиля
Samsung Galaxy Flip6: подарунок поколінь або чим цікавий смартфон-розкладачка у 2024 році?
Огляд мишки Logitech M196: мала та надовго
Магнітна настільна лампа Baseus: тяжіння світла
Смартфони Samsung Galaxy S25 оновлюватимуться до 2032 року Samsung Андроід оновлення
Samsung почала впроваджувати цю практику із попередньої серії Galaxy S24, і тепер це стає стандартом для провідних виробників
LG представила OLED-дисплеї нового покоління яскравістю до 4000 нит для телевізорів LG OLED телевізор
Компанія LG Displays анонсувала нове покоління OLED-дисплеїв, орієнтованих на телевізори преміум-класу
Смартфони Samsung Galaxy S25 оновлюватимуться до 2032 року
LG представила OLED-дисплеї нового покоління яскравістю до 4000 нит для телевізорів
Смартфони Samsung Galaxy S25 покажуть на Unpacked 2025 сьогодні
Дональд Трамп відстрочив заборону на TikTok у США на 75 днів
Монітор LG UltraGear G8 має частоту екрану 240 Гц у режимі 4K та 480 Гц у режимі 1080p