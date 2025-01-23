22.01.25
Представлені смартфони Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живі фото та враження
views
25
comments 0
Samsung Galaxy S25 Plus Ultra line up

Samsung офіційно представила серію флагманських смартфонів Galaxy S25, що включає три моделі: базову S25, S25+ та S25 Ultra. Традиційно основну увагу приділено покращенню продуктивності, якості дисплеїв, камер та функцій на базі штучного інтелекту.