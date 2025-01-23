Смартфони Samsung Galaxy S25 оновлюватимуться до 2032 року

Компанія Samsung офіційно представила нову лінійку смартфонів Galaxy S25, що включає моделі S25, S25+ та S25 Ultra, та оголосила про значне збільшення терміну їхньої програмної підтримки.

Нове покоління флагманів Samsung отримуватиме:

Оновлення операційної системи One UI або Android протягом семи років.

Оновлення безпеки протягом того ж періоду.

Це гарантує власникам актуальні функції, виправлення вразливостей та захист від сучасних загроз до 2032 року.

Samsung почала впроваджувати цю практику із попередньої серії Galaxy S24, і тепер це стає стандартом для провідних виробників. Наприклад, Google пропонує аналогічний термін підтримки своєї лінійки Pixel, включаючи Pixel 9.

Раніше більшість виробників обмежувалися підтримкою на 4 роки, але конкуренція, що зростає, змушує компанії пропонувати більш довгострокові рішення, що вигідно з точки зору:

Збільшення терміну служби пристроїв.

Зниження необхідності частої заміни смартфонів.

Підтримка актуальності та безпеки пристроїв.

Тривала підтримка робить смартфони вигіднішим вкладенням, особливо для тих, хто не змінює пристрої кожні кілька років. Це також сприяє зменшенню електронних відходів, оскільки споживачі можуть використовувати пристрої довше без втрати функціональності.