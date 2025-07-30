Смартфоны Realme 15 і 15 Pro с защитой IP69 и батареей 7000 мАч стоят от $280

Realme упростила свою линейку смартфонов среднего уровня — теперь вместо трёх моделей серия включает только две. Realme 15 пришёл на смену Realme 14 Pro, а Realme 15 Pro заменил прошлогоднюю модель 14 Pro+.

Базовый Realme 15 получил изогнутый 6,8-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2800×1280 пикселей, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью до 6500 нит. Внутри установлен чип MediaTek Dimensity 7300+, объём оперативной памяти — 8 или 12 ГБ, а встроенной — от 128 до 512 ГБ (UFS 3.1). Слота для карты памяти нет.

Основная камера двойная: 50-мегапиксельный модуль с оптической стабилизацией и 8-мегапиксельный ультраширокоугольный сенсор. Фронтальная камера — также на 50 МП, поддерживается видеозапись в 4K/30 fps. В стандартной галерее есть встроенный фоторедактор с ИИ.

Ёмкость аккумулятора составляет 7000 мА·ч, реализована быстрая зарядка на 80 Вт. Производитель утверждает, что после 1600 циклов батарея сохранит 80% своей ёмкости. Также у смартфона есть стереодинамики, ИК-порт, сканер отпечатков в экране. Влагозащита соответствует стандартам IP68/IP69, а корпус протестирован на соответствие военному стандарту прочности MIL-STD-810H. Работает смартфон под управлением Android 15 с оболочкой realme UI 6.0.

Realme 15 Pro отличается более мощным процессором — Snapdragon 7 Gen 4, а также улучшенной камерой. Второй модуль с широким углом обзора теперь тоже на 50 МП. Фронтальная камера осталась на 50 МП, как и в базовой модели, но видеосъёмка доступна уже в 4K/60 fps.

Остальные характеристики, включая аккумулятор, защиту и звук, аналогичны младшей модели. Обе версии доступны в нескольких цветах корпуса. Цены начинаются от $280 за Realme 15 и от $335 за Realme 15 Pro — в зависимости от объёма памяти.