Смартфони Realme 15 і 15 Pro із захистом IP69 та батареєю 7000 мАг коштують від $28030.07.25
Realme спростила свою лінійку смартфонів середнього рівня – тепер замість трьох моделей серія включає лише дві. Realme 15 прийшов на зміну Realme 14 Pro, а Realme 15 Pro замінив торішню модель 14 Pro+.
Базовий Realme 15 отримав вигнутий 6,8-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 2800х1280 пікселів, частотою оновлення 144 Гц і піковою яскравістю до 6500 нит. Усередині встановлено чіп MediaTek Dimensity 7300+, обсяг оперативної пам’яті – 8 або 12 ГБ, а вбудованої – від 128 до 512 ГБ (UFS 3.1). Слот для картки пам’яті немає.
Основна камера подвійна: 50-мегапіксельний модуль з оптичною стабілізацією та 8-мегапіксельний ультраширококутний сенсор. Фронтальна камера також на 50 МП, підтримується відеозапис в 4K/30 fps. У стандартній галереї є вбудований фоторедактор із ІІ.
Місткість акумулятора становить 7000 мА·год, реалізована швидка зарядка на 80 Вт. Виробник стверджує, що після 1600 циклів батарея збереже 80% своєї ємності. Також смартфон має стереодинаміки, ІЧ-порт, сканер відбитків в екрані. Вологозахист відповідає стандартам IP68/IP69, а корпус протестований на відповідність військовому стандарту міцності MIL-STD-810H. Працює смартфон під керуванням Android 15 із оболонкою realme UI 6.0.
Realme 15 Pro відрізняється потужнішим процесором – Snapdragon 7 Gen 4, а також покращеною камерою. Другий модуль із широким кутом огляду тепер теж на 50 МП. Фронтальна камера залишилася на 50 МП, як і базової моделі, але відеозйомка доступна вже в 4K/60 fps.
Інші характеристики, включаючи акумулятор, захист та звук, аналогічні до молодшої моделі. Обидві версії доступні у кількох кольорах корпусу. Ціни починаються від $280 за Realme 15 та від $335 за Realme 15 Pro — залежно від обсягу пам’яті.
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