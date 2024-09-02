Смартфоны Realme 13 и Realme 13+ получили новые чипы MediaTek Dimensity 6300 и Dimensity 7300 Energy

Realme представила несколько новых смартфонов.

Realme 13 5G

Realme 13 5G оснащён 6,72-дюймовым Full HD+ дисплеем с IPS-матрицей, поддерживающим динамическую частоту обновления от 45 Гц до 120 Гц и максимальной яркостью 680 нит.

Realme 13 5G работает на процессоре MediaTek Dimensity 6300, в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти (LPDDR4x) и доступными вариантами внутренней памяти на 128 или 256 ГБ (UFS 2.2). При необходимости объём встроенной памяти можно увеличить с помощью карты microSD до 2 ТБ.

В плане камер, смартфон оборудован тройной системой: основная камера с разрешением 50 МП (сенсор Samsung ISOCELL S5KJNS с диафрагмой f/1.75) и дополнительная 2 МП камера для портретных снимков. Фронтальная камера имеет разрешение 16 МП.

Realme 13 5G оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. В устройстве также есть боковой сканер отпечатков пальцев, разъём для наушников 3.5 мм и стереодинамики с поддержкой Hi-Res Audio. Смартфон поставляется с операционной системой Android 14 и фирменной оболочкой realme UI 5.0.

Realme 13 5G доступен в двух вариантах памяти и двух цветах: тёмно-фиолетовом (Dark Purple) и зелёном (Speed Green).

realme 13+ 5G получил такой же внешний вид, как у младшей модели, но другие спецификации. Гадже имете 6.67-дюймовый Full HD+ AMOLED экран. Он поддерживает частоту обновления до 120 Гц, яркость до 2000 и технологию Rain Water Smart Touch. Экран защищен Panda Glass.

Realme 13+ 5G

Realme представила новую модель смартфона Realme 13+ 5G, работающую на новейшем процессоре MediaTek Dimensity 7300 Energy. Этот процессор, выполненный по 4-нанометровому техпроцессу, оснащен графическим ускорителем Mali-G615 MC2 и поддерживает высокую производительность и энергоэффективность.

Смартфон Realme 13+ 5G предлагает систему охлаждения, 8 или 12 ГБ оперативной памяти (LPDDR4X) и варианты внутренней памяти на 128 или 256 ГБ (UFS 3.1). Среди других особенностей — стереодинамики, защита от воды и пыли по стандарту IP65, подэкранный сканер отпечатков пальцев и разъем 3.5 мм для наушников.

В области фотосъемки Realme 13+ 5G оснащен двойной основной камерой с главным сенсором на 50 МП (Sony LYT-600), дополненным 2-мегапиксельным портретным модулем. Фронтальная камера имеет сенсор на 16 МП, что обеспечивает качественные селфи и видеозвонки.

Смартфон питается от батареи емкостью 5000 мАч, поддерживающей быструю зарядку мощностью 80 Вт. Из коробки устройство работает на операционной системе Android 14 с фирменным интерфейсом realme UI 5.0.

Realme 13+ 5G будет доступен в трех цветовых вариантах: Victory Gold, Speed Green и Dark Purple.