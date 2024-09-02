Смартфони Realme 13 та Realme 13+ отримали нові чіпи MediaTek Dimensity 6300 та Dimensity 7300 Energy

Realme презентувала декілька нових смартфонів.

Realme 13 5G

Realme 13 5G оснащений 6,72-дюймовим Full HD+ дисплеєм з IPS-матрицею, що підтримує динамічну частоту оновлення від 45 Гц до 120 Гц і максимальною яскравістю 680 ніт.

Realme 13 5G працює на процесорі MediaTek Dimensity 6300, у поєднанні з 8 ГБ оперативної пам’яті (LPDDR4x) та доступними варіантами внутрішньої пам’яті на 128 або 256 ГБ (UFS 2.2). За потреби обсяг вбудованої пам’яті можна збільшити за допомогою картки microSD до 2 ТБ.

У плані камер смартфон обладнаний потрійною системою: основна камера з роздільною здатністю 50 МП (сенсор Samsung ISOCELL S5KJNS з діафрагмою f/1.75) і додаткова 2 МП камера для портретних знімків. Фронтальна камера має роздільну здатність 16 МП.

Realme 13 5G оснащений акумулятором ємністю 5000 мАч з підтримкою швидкого заряджання потужністю 45 Вт. У пристрої є бічний сканер відбитків пальців, роз’єм для навушників 3.5 мм і стереодинаміки з підтримкою Hi-Res Audio. Смартфон поставляється з операційною системою Android 14 та фірмовою оболонкою realme UI 5.0.

Realme 13 5G доступний у двох варіантах пам’яті та двох кольорах: темно-фіолетовому (Dark Purple) та зеленому (Speed ​​Green).

realme 13+ 5G отримав такий самий зовнішній вигляд, як у молодшої моделі, але інші специфікації. Гадже маєте 6.67-дюймовий Full HD+ AMOLED екран. Він підтримує частоту оновлення до 120 Гц, яскравість до 2000 і технологію Rain Water Smart Touch. Екран захищений Panda Glass.

Realme 13+ 5G

Realme представила нову модель смартфона Realme 13+ 5G, що працює на новітньому процесорі MediaTek Dimensity 7300 Energy. Цей процесор, виконаний за 4-нанометровим техпроцесом, оснащений графічним прискорювачем Mali-G615 MC2 та підтримує високу продуктивність та енергоефективність.

Смартфон Realme 13+ 5G пропонує систему охолодження, 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті (LPDDR4X) та варіанти внутрішньої пам’яті на 128 або 256 ГБ (UFS 3.1). Серед інших особливостей – стереодинаміки, захист від води та пилу за стандартом IP65, підекранний сканер відбитків пальців та роз’єм 3.5 мм для навушників.

В області фотозйомки Realme 13+ 5G оснащений подвійною основною камерою з головним сенсором на 50 МП (Sony LYT-600), доповненим 2-мегапіксельним портретним модулем. Фронтальна камера має сенсор на 16 МП, що забезпечує якісні селфі та відеодзвінки.

Смартфон живиться від батареї ємністю 5000 мАг, що підтримує швидке заряджання потужністю 80 Вт. З коробки пристрій працює на операційній системі Android 14 із фірмовим інтерфейсом realme UI 5.0.

Realme 13+ 5G буде доступний у трьох колірних варіантах: Victory Gold, Speed ​​Green та Dark Purple.