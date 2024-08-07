Смартфоны-раскладушки Motorola Razr 50 и Razr 50 Ultra начали продаваться в Украине. Цены от 37 000 грн

Motorola привезла в Украину свои свежие складные смартфоны — Razr 50 и Razr 50 Ultra. Впервые их показали в конце июня этого года. Непривычно, но раскладушек Мото теперь две.

Характеристики Motorola Razr 50

Базовая модель серии Motorola Razr 50 является преемником прошлогоднего смартфона Motorola Razr 40. Устройство получило шарнир из нержавеющей стали, алюминиевые рамки 6000 серии, защиту IPX8 и увеличенный внешний дисплей до 3.6 дюймов. Он имеет POLED-матрицу и частоту обновления картинки 120 Гц. Основной экран получил диагональ 6.9 дюймов, разрешение FHD+ и такую же частоту развертки.

Motorola Razr 50 работает под управлением процессора Mediatek Dimensity 7300X в паре с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем до 256 ГБ. Смартфон оснащён аккумулятором ёмкостью 4200 мАч и поддерживает проводную зарядку мощностью 30 Вт, а также беспроводную зарядку на 15 Вт. В устройстве установлены стереодинамики, боковой сканер отпечатков пальцев и двойная основная камера с датчиками на 50 МП и 13 МП.

Спецификации Motorola Razr 50 Ultra

Motorola Razr 50 Ultra отличается от Razr 50 процессором Snapdragon 8s Gen 3. Также у него увеличенный внешний экран размером 4 дюйма с матрицей LTPO POLED, поддерживающий частоту обновления 165 Гц и яркость до 2400 нит. Основной дисплей размером 6.9 дюймов имеет разрешение FHD+, такую же матрицу, частоту 165 Гц и яркость до 3000 нит. В верхней части основного экрана расположена фронтальная камера на 32 МП.

Основная камера состоит из двух модулей на 50 МП: основного (f/1.7) и телеобъектива (f/2.0) с 2-кратным оптическим зумом. Разр 50 Ultra оснащен аккумулятором емкостью 4000 мАч и поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 45 Вт, а также беспроводную зарядку на 15 Вт. У смартфона есть защита от воды по стандарту IPX8. Гаджет доступен в конфигурациях с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и накопителем до 512 ГБ, работает на операционной системе Android 14 и включает 3-месячный доступ к улучшенной модели искусственного интеллекта Google Gemini Advanced.

Купить Motorola Razr 50 и Razr 50 Ultra в Украине

Модель Motorola Razr 50 имеет два цвета: Koala Grey и Beach Sand. Смартфон уже можно купить за 36 999 грн.

Смартфон-раскладушку Motorola Razr 50 Ultra уже можно купить за 49 999 грн. В наличии есть два цвета: Blue и Peach.