Смартфони-розкладачки Motorola Razr 50 та Razr 50 Ultra почали продаватися в Україні. Вартість – від 37 000 грн

Motorola привезла в Україну свої свіжі складні смартфони – Razr 50 та Razr 50 Ultra. Вперше їх показали наприкінці червня цього року. Незвично, але Мото розкладачок тепер дві.

Характеристики Motorola Razr 50

Базова модель серії Motorola Razr 50 є наступником торішнього смартфона Motorola Razr 40. Пристрій отримав шарнір із нержавіючої сталі, алюмінієві рамки 6000 серії, захист IPX8 та збільшений зовнішній дисплей до 3.6 дюймів. Він має POLED-матрицю та частоту оновлення картинки 120 Гц. Основний екран отримав діагональ 6.9 дюймів, роздільну здатність FHD+ і таку саму частоту розгортки.



Motorola Razr 50 працює під керуванням процесора Mediatek Dimensity 7300X у парі з 8 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем до 256 ГБ. Смартфон оснащений акумулятором ємністю 4200 мАг і підтримує провідну зарядку потужністю 30 Вт, а також бездротову зарядку на 15 Вт. У пристрої встановлені стереодинаміки, бічний сканер відбитків пальців та подвійна основна камера з датчиками на 50 МП та 13 МП.

Специфікації Motorola Razr 50 Ultra

Motorola Razr 50 Ultra відрізняється від Razr 50 процесором Snapdragon 8s Gen 3. Також у нього збільшений зовнішній екран розміром 4 дюйми з матрицею LTPO POLED, що підтримує частоту оновлення 165 Гц і яскравість до 2400 нит. Основний дисплей розміром 6.9 дюймів має роздільну здатність FHD+, таку ж матрицю, частоту 165 Гц і яскравість до 3000 нит. У верхній частині основного екрану розташована фронтальна камера на 32 МП.

Основна камера складається з двох модулів на 50 МП: основного (f/1.7) та телеоб’єктиву (f/2.0) з 2-кратним оптичним зумом. Разр 50 Ultra оснащений акумулятором ємністю 4000 мАч і підтримує швидке провідне заряджання потужністю 45 Вт, а також бездротове заряджання на 15 Вт. У смартфона є захист від води за стандартом IPX8. Гаджет доступний у конфігураціях з 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем до 512 ГБ, працює на операційній системі Android 14 та включає 3-місячний доступ до покращеної моделі штучного інтелекту Google Gemini Advanced.

Купити Motorola Razr 50 та Razr 50 Ultra в Україні

Модель Motorola Razr 50 має два кольори: Koala Grey та Beach Sand. Смартфон можна купити за 36 999 грн.

Смартфон-розкладачка Motorola Razr 50 Ultra можна купити за 49 999 грн. В наявності є два кольори: Blue і Peach.