Смартфоны Honor 200 і 200 Pro получили процессоры Snapdragon и тройные камеры

Honor показала новую линейку флагманских смартфонов Honor 200. В нее вошли две модели.

Honor 200

Базовый Honor 200 получил 6,7-дюймовую панель. Это изогнутая OLED-матрица с частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 4000 нит и встроенным сканером отпечатков пальцев.

Он работает под управлением процессора Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 в паре с 12 или 16 ГБ ОЗУ LPDDR5 и накопителем до 512 ГБ. Из коробки в устройстве установлена операционная система Android 14 с интерфейсом MagicOS 8.0.

Производитель также установил в смартфон основную камеру на 50 Мпикс (Sony IMX906 с OIS) + 12 Мпикс (широкоугольный объектив на 112°) + 50 Мпикс (телеобъектив Sony IMX856) и фронтальную на 50 Мпикс (Sony IMX906).

Гаджет поставляется с 5G-модемом, а также Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, GPS, NFC и портом USB Type-C. Смартфон питается от батареи на 5200 мАчас с зарядкой SuperCharge на 100 Вт.

Honor 200 Pro

Главным отличием Honor 200 Pro от Honor 200 является процессор. В устройство установили флагманский чип Snapdragon 8s Gen 3. Он построен 4-нанометровому техпроцессу. SoC может похвастаться графикой Adreno 735, а также основным ядром Cortex-X4 с частотой 3.0 ГГц, четырьмя производительными ядрами с частотой 2.8 ГГц и тремя эффективными ядрами с частотой 2.0 ГГц.

Кроме процессора, Honor 200 Pro ещё отличается поддержкой беспроводной зарядки на 66 Вт, двойной фронтальной камерой на 50 мегапикселей + датчик глубины и основной на 50 + 12 + 50 Мпикс с главным сенсором OmniVision OV50H.

Что касается других спецификаций, то они не изменились