Смартфони Honor 200 і 200 Pro отримали процесори Snapdragon та потрійні камери

Honor показала нову лінійку флагманських смартфонів Honor 200. До неї увійшли дві моделі.

Honor 200

Базовий Honor 200 отримав 6,7-дюймову панель. Це вигнута OLED-матриця з частотою оновлення 120 Гц, піковою яскравістю 4000 ніт та вбудованим сканером відбитків пальців.

Він працює під керуванням процесора Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 у парі з 12 або 16 ГБ ОЗП LPDDR5 та накопичувачем до 512 ГБ. З коробки у пристрої встановлено операційну систему Android 14 з інтерфейсом MagicOS 8.0.

Виробник також встановив у смартфон основну камеру на 50 Мпікс (Sony IMX906 з OIS) + 12 Мпікс (ширококутний об’єктив на 112 °) + 50 Мпікс (телеоб’єктив Sony IMX856) та фронтальну на 50 Мпікс (Sony IMX906).

Гаджет поставляється з 5G-модемом, а також Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, GPS, NFC та портом USB Type-C. Смартфон живиться від батареї на 5200 мАгод із зарядкою SuperCharge на 100 Вт.

Honor 200 Pro

Головною відмінністю Honor 200 Pro від Honor 200 є процесор. У пристрій встановили флагманський чіп Snapdragon 8s Gen 3. Він побудований 4-нанометровому техпроцесу. SoC може похвалитися графікою Adreno 735, а також основним ядром Cortex-X4 із частотою 3.0 ГГц, чотирма продуктивними ядрами з частотою 2.8 ГГц та трьома ефективними ядрами із частотою 2.0 ГГц.

Крім процесора, Honor 200 Pro ще відрізняється підтримкою бездротової зарядки на 66 Вт, подвійною фронтальною камерою на 50 мегапікселів + датчик глибини та основний на 50 + 12 + 50 Мпікс із головним сенсором OmniVision OV50H.

Щодо інших специфікацій, то вони не змінилися.