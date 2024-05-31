Смартфони Honor 200 і 200 Pro отримали процесори Snapdragon та потрійні камери31.05.24
Honor показала нову лінійку флагманських смартфонів Honor 200. До неї увійшли дві моделі.
Honor 200
Базовий Honor 200 отримав 6,7-дюймову панель. Це вигнута OLED-матриця з частотою оновлення 120 Гц, піковою яскравістю 4000 ніт та вбудованим сканером відбитків пальців.
Він працює під керуванням процесора Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 у парі з 12 або 16 ГБ ОЗП LPDDR5 та накопичувачем до 512 ГБ. З коробки у пристрої встановлено операційну систему Android 14 з інтерфейсом MagicOS 8.0.
Виробник також встановив у смартфон основну камеру на 50 Мпікс (Sony IMX906 з OIS) + 12 Мпікс (ширококутний об’єктив на 112 °) + 50 Мпікс (телеоб’єктив Sony IMX856) та фронтальну на 50 Мпікс (Sony IMX906).
Гаджет поставляється з 5G-модемом, а також Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, GPS, NFC та портом USB Type-C. Смартфон живиться від батареї на 5200 мАгод із зарядкою SuperCharge на 100 Вт.
Honor 200 Pro
Головною відмінністю Honor 200 Pro від Honor 200 є процесор. У пристрій встановили флагманський чіп Snapdragon 8s Gen 3. Він побудований 4-нанометровому техпроцесу. SoC може похвалитися графікою Adreno 735, а також основним ядром Cortex-X4 із частотою 3.0 ГГц, чотирма продуктивними ядрами з частотою 2.8 ГГц та трьома ефективними ядрами із частотою 2.0 ГГц.
Крім процесора, Honor 200 Pro ще відрізняється підтримкою бездротової зарядки на 66 Вт, подвійною фронтальною камерою на 50 мегапікселів + датчик глибини та основний на 50 + 12 + 50 Мпікс із головним сенсором OmniVision OV50H.
Щодо інших специфікацій, то вони не змінилися.
Огляд монітора ASUS VG249QL3A: гарний у всьому
Ігровий монітор ASUS TUF Gaming VG249QL3A оснащується повним набором технологій, які сподобаються як геймерам, так і працюючим з графічним контентом. Розкажемо про нього докладніше
Огляд монітора ASUS VG249QL3A: гарний у всьому
Огляд електровелосипеда Acer eUrban eBike R: їдемо сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): вир світів
5 причин чому варто купувати БУ смартфони-флагмани
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): повний розклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: подвійний
Огляд смартфона Oppo Reno 11F: батарея – вогонь!
Огляд монітора Acer Predator X27U: Ахілес?
Огляд розумного годинника BlackView W60: місяць у захисті
Огляд навушників Sony WH-1000XM5: звук поза часом
Всесвіт Fallout у 2024 році: від ігор до серіалу
Огляд планшета Oppo Pad Neo: перспектива
Огляд моноблоку ASUS AiO A5 (A5702WVA): все і відразу
Топ смартфонів 2024 року 1 квартал
Огляд Acer Chromebook 314 (CB314-4H): легше!
Смартфон із E-Ink дисплеєм Bigme Hibreak отримав процесор MediaTekE Ink смартфон
Базова версія смартфона оснащена процесором MediaTek MT6765, 6 ГБ оперативної пам’яті, 128 ГБ вбудованої пам’яті та працює на операційній системі Android 11.
Мишки та клавіатури Logitech адаптовані для Mac почнуть продаватися в Україні з червняLogitech mac os клавіатура мишка
У лінійку увійшла найновіша серія Logitech MX для Mac: MX Keys S, MX Keys S Combo, MX Keys Mini у кольорі Space Gray, а також миша MX Anywhere 3S для Mac.