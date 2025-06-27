Смартфон Titan 2 получил физическую клавиатуру как у BlackBerry Passport

Пока индустрия смартфонов делает ставку на увеличение числа камер и объемов памяти, китайская компания Unihertz решила вернуться к концепции устройств с физической клавиатурой. Новая модель Titan 2 продолжает идеи, заложенные в смартфонах BlackBerry, и во многом напоминает обновлённую версию BlackBerry Passport, но с современной начинкой и поддержкой 5G.

Titan 2 стал логическим развитием одноимённой линейки. В сравнении с предыдущей моделью устройство стало тоньше и легче, при этом предлагая более мощное железо и актуальную версию Андроид 15. Смартфон получил два экрана: основной квадратный дисплей диагональю 4,5 дюйма и разрешением 1440×1440 пикселей, а также дополнительный экран на тыльной стороне корпуса.

Клавиатура смартфона — полноценная QWERTY — претерпела доработку и теперь поддерживает свайпы и назначение функций на разные виды нажатия. Устройство ориентировано, прежде всего, на тех, кто активно работает с текстами и электронными сообщениями.

Аппаратной основой Titan 2 стал процессор MediaTek Dimensity 7300. Он дополнен 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Смартфон оснащён аккумулятором на 5050 мА·ч и поддерживает проводную зарядку мощностью 33 Вт. Беспроводная зарядка в модели не предусмотрена.

На задней панели размещены основная камера с разрешением 50 мегапикселей и 8-мегапиксельный телефото-модуль. Фронтальная камера получила сенсор на 32 МП. Также в числе характеристик — Bluetooth 5.4, NFC, FM-радио, GPS с поддержкой двух диапазонов, ИК-порт, сканер отпечатков пальцев и две настраиваемые боковые клавиши.

На данный момент Titan 2 доступен для предварительного заказа через платформу Kickstarter. Компания уже собрала запланированную сумму, а старт поставок ожидается в октябре 2025 года. Розничная цена составит $399, но первые покупатели могут приобрести устройство за $269.