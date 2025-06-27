Смартфон Titan 2 отримав фізичну клавіатуру як у BlackBerry Passport

Поки індустрія смартфонів робить ставку на збільшення кількості камер та обсягів пам’яті, китайська компанія Unihertz вирішила повернутися до концепції пристроїв із фізичною клавіатурою. Нова модель Titan 2 продовжує ідеї, закладені в смартфонах BlackBerry, багато в чому нагадує оновлену версію BlackBerry Passport, але з сучасною начинкою та підтримкою 5G.

Titan 2 став логічним розвитком однойменної лінійки. У порівнянні з попередньою моделлю пристрій став тоншим і легшим, при цьому пропонуючи більш потужне залізо і актуальну версію Андроїд 15. Смартфон отримав два екрани: основний квадратний дисплей діагоналлю 4,5 дюйма і роздільною здатністю 1440×1440 пікселів, а також додатковий екран на додатковий екран.

Клавіатура смартфона – повноцінна QWERTY – зазнала доопрацювання і тепер підтримує свайпи та призначення функцій на різні види натискання. Пристрій орієнтований насамперед на тих, хто активно працює з текстами та електронними повідомленнями.

Апаратною основою Titan 2 став процесор MediaTek Dimensity 7300. Він доповнений 12 ГБ оперативної та 512 ГБ вбудованої пам’яті. Смартфон оснащений акумулятором на 5050 мА·год та підтримує провідну зарядку потужністю 33 Вт. Бездротова зарядка моделі не передбачена.

На задній панелі розміщено основну камеру з роздільною здатністю 50 мегапікселів та 8-мегапіксельний телефото-модуль. Фронтальна камера отримала сенсор на 32 МП. Також в числі характеристик — Bluetooth 5.4, NFC, FM-радіо, GPS з підтримкою двох діапазонів, ІЧ-порт, сканер відбитків пальців і дві бічні клавіші, що налаштовуються.

На даний момент Titan 2 доступний для попереднього замовлення через Kickstarter платформу. Компанія вже зібрала заплановану суму, а старт постачання очікується у жовтні 2025 року. Роздрібна ціна становитиме $399, але перші покупці можуть придбати пристрій за $269.