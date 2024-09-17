Смартфон Samsung Galaxy M05 получил чип MediaTek Helio G85, батарею 5000 мАч при цене $95

Samsung анонсировала новый бюджетный смартфон Galaxy M05. Устройство оснащено 6.7-дюймовым IPS LCD-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 60 Гц. Для фронтальной камеры на 8 МП предусмотрен каплевидный вырез, а основная камера получила два сенсора — 50 МП и 2 МП.

Смартфон работает на процессоре MediaTek Helio G85 в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ, который можно расширить с помощью карты памяти microSD. Аккумулятор ёмкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт.

Galaxy M05 из коробки работает на Android 14 с оболочкой One UI Core 6.0. Samsung обещает поддерживать устройство обновлениями: 2 года обновлений операционной системы и 4 года патчей безопасности.

Начальная цена смартфона составляет $95, и он скоро поступит в продажу в Индии в цвете Mint Green.

Ранее Samsung представила свой новый бюджетный смартфон Galaxy A06. Смартфон оснащён процессором MediaTek Helio G85, который также использовался в предыдущей модели Galaxy A05. Основная камера устройства обладает разрешением 50 мегапикселей, а аккумулятор с ёмкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт.

Смартфон Самунг Galaxy A06 доступен в двух версиях: с 4 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ или 128 ГБ встроенной памяти. Смартфон работает на последней версии операционной системы Android 14.

Одним из значительных обновлений стала новая рамка Key Island и улучшенный дисплей. Экран сохранил размер в 6,7 дюйма, но теперь поддерживает частоту обновления в 90 Гц вместо предыдущих 60 Гц.