Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A06 получил улучшенный дисплей 90 Гц20.08.24
Компания Samsung официально представила свой новый бюджетный смартфон Galaxy A06. Смартфон оснащён процессором MediaTek Helio G85, который также использовался в предыдущей модели Galaxy A05. Основная камера устройства обладает разрешением 50 мегапикселей, а аккумулятор с ёмкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт.
Смартфон Самунг Galaxy A06 доступен в двух версиях: с 4 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ или 128 ГБ встроенной памяти. Смартфон работает на последней версии операционной системы Android 14.
Одним из значительных обновлений стала новая рамка Key Island и улучшенный дисплей. Экран сохранил размер в 6,7 дюйма, но теперь поддерживает частоту обновления в 90 Гц вместо предыдущих 60 Гц.
Информации о запуске устройства в других странах пока нет.
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