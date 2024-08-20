Бюджетний смартфон Samsung Galaxy A06 отримав покращений дисплей 90 Гц

Компанія Samsung офіційно презентувала свій новий бюджетний смартфон Galaxy A06. Смартфон оснащений процесором MediaTek Helio G85, який також використовувався у попередній моделі Galaxy A05. Основна камера пристрою має роздільну здатність 50 мегапікселів, а акумулятор з ємністю 5000 мАч підтримує швидку зарядку потужністю 25 Вт.

Смартфон Самунг Galaxy A06 доступний у двох версіях: з 4 ГБ або 6 ГБ оперативної пам’яті та 64 ГБ або 128 ГБ вбудованої пам’яті. Смартфон працює на останній версії ОС Android 14.

Одним із значних оновлень стала нова рамка Key Island та покращений дисплей. Екран зберіг розмір 6,7 дюйма, але тепер підтримує частоту оновлення 90 Гц замість попередніх 60 Гц.

Інформації про запуск пристрою в інших країнах поки немає.