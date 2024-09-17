Смартфон Samsung Galaxy M05 отримав чіп MediaTek Helio G85, батарею 5000 мАч за ціною $95

Samsung анонсувала новий бюджетний смартфон Galaxy M05 Пристрій оснащений 6.7-дюймовим IPS LCD-дисплеєм з роздільною здатністю HD+ та частотою оновлення 60 Гц. Для фронтальної камери на 8 МП передбачений краплеподібний виріз, а основна камера отримала два сенсори – 50 МП та 2 МП.

Смартфон працює на процесорі MediaTek Helio G85 у поєднанні з 4 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 64 ГБ, який можна розширити за допомогою картки пам’яті microSD. Акумулятор ємністю 5000 мАг підтримує швидке заряджання потужністю 25 Вт.

Galaxy M05 із коробки працює на Android 14 з оболонкою One UI Core 6.0. Samsung обіцяє підтримувати пристрій оновленнями: 2 роки оновлень операційної системи та 4 роки патчів безпеки.

Початкова ціна смартфона складає $95, і він скоро надійде у продаж в Індії у кольорі Mint Green.

Раніше Samsung представила свій новий бюджетний смартфон Galaxy A06. Смартфон оснащений процесором MediaTek Helio G85, який також використовувався у попередній моделі Galaxy A05. Основна камера пристрою має роздільну здатність 50 мегапікселів, а акумулятор з ємністю 5000 мАч підтримує швидку зарядку потужністю 25 Вт.

Смартфон Самунг Galaxy A06 доступний у двох версіях: з 4 ГБ або 6 ГБ оперативної пам’яті та 64 ГБ або 128 ГБ вбудованої пам’яті. Смартфон працює на останній версії ОС Android 14.

Одним із значних оновлень стала нова рамка Key Island та покращений дисплей. Екран зберіг розмір 6,7 дюйма, але тепер підтримує частоту оновлення 90 Гц замість попередніх 60 Гц.