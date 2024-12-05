Смартфон Realme V60 имеет защиту IP69 и быструю зарядку 45 Вт

Realme представила новый смартфон V60 Pro, который стал третьим устройством в линейке. Особенностью модели является высокая прочность, обеспеченная защитой класса IP69, что делает устройство устойчивым к пыли, воде и экстремальным условиям эксплуатации.

Смартфон оснащен 6,67-дюймовым HD+ дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Функция Rainwater Smart Touch позволяет использовать экран даже мокрыми пальцами. Внутри устройства установлен процессор MediaTek Dimensity 6300, дополненный 12 ГБ оперативной памяти и хранилищем на выбор: 256 ГБ или 512 ГБ.

Основная камера Realme V60 на 50 Мпикс дополняется дополнительным сенсором, а фронтальная камера имеет разрешение 8 МП. Для автономной работы предусмотрен аккумулятор емкостью 5600 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 45 Вт и обратной зарядки на 5 Вт. Также смартфон поддерживает аудиоформат Hi-Res Audio, обеспечивая качественное звучание.

Модель доступна в цветах Obisidian Gold, Rock Black и Lucky Red. Цена стартует с 1599 юаней (около 221 доллара) за вариант с 256 ГБ памяти. Пока смартфон продается только в Китае, но, вероятно, появится на международном рынке под названием Realme C75 5G.