Смартфон Realme V60 имеет защиту IP69 и быструю зарядку 45 Вт05.12.24
Realme представила новый смартфон V60 Pro, который стал третьим устройством в линейке. Особенностью модели является высокая прочность, обеспеченная защитой класса IP69, что делает устройство устойчивым к пыли, воде и экстремальным условиям эксплуатации.
Смартфон оснащен 6,67-дюймовым HD+ дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Функция Rainwater Smart Touch позволяет использовать экран даже мокрыми пальцами. Внутри устройства установлен процессор MediaTek Dimensity 6300, дополненный 12 ГБ оперативной памяти и хранилищем на выбор: 256 ГБ или 512 ГБ.
Основная камера Realme V60 на 50 Мпикс дополняется дополнительным сенсором, а фронтальная камера имеет разрешение 8 МП. Для автономной работы предусмотрен аккумулятор емкостью 5600 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 45 Вт и обратной зарядки на 5 Вт. Также смартфон поддерживает аудиоформат Hi-Res Audio, обеспечивая качественное звучание.
Модель доступна в цветах Obisidian Gold, Rock Black и Lucky Red. Цена стартует с 1599 юаней (около 221 доллара) за вариант с 256 ГБ памяти. Пока смартфон продается только в Китае, но, вероятно, появится на международном рынке под названием Realme C75 5G.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор TWS-наушников Oppo Enco Air4: новее
У компании Oppo вырисовывается довольно разнообразное портфолио Bluetooth-наушников. Посмотрим, что предлагают доступные TWS-наушники Oppo Enco Air4
Обзор TWS-наушников Oppo Enco Air4: новее
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): многое
Обзор Asus Zenbook S 16 (UM5606): новая волна
Samsung Galaxy Flip6: подарок поколений или чем интересен смартфон-раскладушка в 2024 году?
Обзор мышки Logitech M196: немного и надолго
Магнитная настольная лампа Baseus: притяжение света
Обзор Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всего на свете
Обзор Ugreen X559: GaN зарядка мощностью 65 Вт
Топ смартфонов с беспроводной зарядкой
Обзор Bluetooth-наушников Ugreen Choice H6 Pro: удивительные
Обзор павер банка Baseus на 20 000 мАч с мощностью 22 Вт
Обзор наушников Sony WF-1000XM5: скромнее, лучше?
Обзор бизнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левитация
Смартфон Realme V60 имеет защиту IP69 и быструю зарядку 45 Вт Realme Андроид смартфон
Основная камера Realme V60 на 50 Мпикс дополняется дополнительным сенсором, а фронтальная камера имеет разрешение 8 МП. Для автономной работы предусмотрен аккумулятор емкостью 5600 мАч
GTA Online получит новое большое обновление Agents of Sabotage. Герои вернутся на культовую швейную фабрику Darnell Bros GTA Rockstar игры обновление
Rockstar Games анонсировала крупное обновление для Grand Theft Auto Online под названием Agents of Sabotage, релиз которого запланирован на 10 декабря 2024 года.
Смартфон Realme V60 имеет защиту IP69 и быструю зарядку 45 Вт
GTA Online получит новое большое обновление Agents of Sabotage. Герои вернутся на культовую швейную фабрику Darnell Bros
Игра Marvel’s Spider-Man за первый год заработала $4 млрд
Bitcoin дороже $100 000. Впервые в истории
Оболочка Samsung One UI 7 лишится боковой панели Edge
Смартфоны Redmi K80 получил Snapdragon 8 Elite, 2K OLED-дисплей и тройну камеру 50 Мпикс
Кросcовок эмодзи в iPhone получил реальное воплощение