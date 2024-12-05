Смартфон Realme V60 має захист IP69 та швидку зарядку 45 Вт05.12.24
Realme представила новий смартфон V60 Pro, який став третім пристроєм у лінійці. Особливістю моделі є висока міцність, забезпечена захистом класу IP69, що робить пристрій стійким до пилу, води та екстремальних умов експлуатації.
Смартфон оснащений 6,67-дюймовим HD+ дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц. Функція Rainwater Smart Touch дозволяє використовувати екран навіть мокрими пальцями. Усередині пристрою встановлений процесор MediaTek Dimensity 6300, доповнений 12 ГБ оперативної пам’яті та сховищем на вибір: 256 ГБ або 512 ГБ.
Основна камера Realme V60 на 50 Мпікс доповнюється додатковим сенсором, а фронтальна камера має роздільну здатність 8 МП. Для автономної роботи передбачений акумулятор ємністю 5600 мАч з підтримкою швидкого заряджання на 45 Вт і зворотного заряджання на 5 Вт. Також смартфон підтримує аудіоформат Hi-Res Audio забезпечуючи якісне звучання.
Модель доступна у кольорах Obisidian Gold, Rock Black та Lucky Red. Ціна стартує з 1599 юанів (близько 221 долара) за варіант із 256 ГБ пам’яті. Поки що смартфон продається тільки в Китаї, але, ймовірно, з’явиться на міжнародному ринку під назвою Realme C75 5G.
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