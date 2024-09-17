Смартфон Realme P2 Pro получил AMOLED-дисплей 120 Гц, чип Snapdragon 7s Gen 2 и зарядку на 80 Вт

Компания Realme представила новый смартфон P-серии — Realme P2 Pro, который оснащён 6.7-дюймовым дисплеем с разрешением FHD+ (2412×1080 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. Яркость экрана достигает 1200 нит, а частота считывания сенсора составляет 240 Гц, что обеспечивает высокую отзывчивость дисплея.

Смартфон работает на восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 с вариантами памяти 8 или 12 ГБ оперативной (LPDDR4x) и 128/256/512 ГБ встроенной (UFS 3.1). Новинка работает под управлением Android 14 с фирменной оболочкой Realme UI 5.0.

За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5200 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 80 Вт. Также устройство имеет систему охлаждения, защиту от воды по стандарту IP65 и функцию Rainwater touch, которая позволяет пользоваться сенсорным экраном даже мокрыми пальцами.

В плане камер Realme P2 Pro оснащён тройной основной системой с главным датчиком на 50 МП (Sony LYT-600) и широкоугольным модулем на 8 МП. Фронтальная камера — 32 МП, что обеспечивает качественные селфи.

Старт продаж назначен на 17 сентября в Индии, а начальная цена составит $262.