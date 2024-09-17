Смартфон Realme P2 Pro отримав AMOLED-дисплей 120 Гц, чіп Snapdragon 7s Gen 2 та зарядку на 80 Вт

Компанія Realme представила новий смартфон P-серії – Realme P2 Pro, який оснащений 6.7-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю FHD+ (2412×1080 пікселів) та частотою оновлення 120 Гц. Яскравість екрану досягає 1200 ніт, а частота зчитування сенсора становить 240 Гц, що забезпечує високу чутливість дисплея.

Смартфон працює на восьмиядерному процесорі Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 з варіантами пам’яті 8 або 12 ГБ оперативної (LPDDR4x) та вбудованої 128/256/512 ГБ (UFS 3.1). Новинка працює під керуванням Android 14 із фірмовою оболонкою Realme UI 5.0.

За автономність відповідає акумулятор ємністю 5200 мАг за допомогою швидкої зарядки на 80 Вт. Також пристрій має систему охолодження, захист від води за стандартом IP65 та функцію Rainwater touch, яка дозволяє користуватися сенсорним екраном навіть мокрими пальцями.

У плані камер Realme P2 Pro оснащений потрійною основною системою з головним датчиком на 50 МП (Sony LYT-600) та ширококутним модулем на 8 МП. Фронтальна камера – 32 МП, що забезпечує якісні селфі.

Старт продажів призначено на 17 вересня в Індії, а початкова ціна становитиме $262.