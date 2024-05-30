Смартфон Realme Narzo N65 получил LCD-дисплей 120 Гц, процессор MediaTek Dimensity 6300 и цену $140

Компания Realme анонсировала новый бюджетный смартфон Narzo N65. Устройство оснащено 6.67-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением HD+, частотой обновления 120 Гц и частотой считывания сенсора 240 Гц. Максимальная яркость экрана составляет 625 нит.

Смартфон работает на базе процессора MediaTek Dimensity 6300 и доступен в вариантах с 4 или 6 ГБ оперативной памяти, а также с накопителем на 128 ГБ. Основная камера имеет разрешение 50 МП с сенсором ISOCELL JN1, а фронтальная камера — 8 мегапикселькей с сенсором OmniVision OV08D10.

Realme Narzo N65 поставляется с предустановленной операционной системой Android 14 и фирменным интерфейсом realme UI 5.0. Среди дополнительных функций новинки — боковой датчик отпечатков пальцев, разъём 3.5 мм для наушников, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 15 Вт и защита по стандарту IP54. Вес смартфона составляет 190 грамм.

Продажи Realme Narzo N65 стартуют в Индии 31 мая по цене от $138.