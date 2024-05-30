Смартфон Realme Narzo N65 отримав LCD-дисплей 120 Гц, процесор MediaTek Dimensity 6300 та ціну $14030.05.24
Компанія Realme анонсувала новий бюджетний смартфон Narzo N65. Пристрій оснащений 6.67-дюймовим LCD-дисплеєм з роздільною здатністю HD+, частотою оновлення 120 Гц та частотою зчитування сенсора 240 Гц. Максимальна яскравість екрана становить 625 ніт.
Смартфон працює на базі процесора MediaTek Dimensity 6300 і доступний у варіантах із 4 або 6 ГБ оперативної пам’яті, а також із накопичувачем на 128 ГБ. Основна камера має роздільну здатність 50 МП із сенсором ISOCELL JN1, а фронтальна камера – 8 мегапікселькей із сенсором OmniVision OV08D10.
Realme Narzo N65 поставляється з попередньо встановленою операційною системою Android 14 та фірмовим інтерфейсом realme UI 5.0. Серед додаткових функцій новинки – бічний датчик відбитків пальців, роз’єм 3.5 мм для навушників, акумулятор ємністю 5000 мАг із підтримкою зарядки потужністю 15 Вт та захист за стандартом IP54. Вага смартфону складає 190 грам.
Продаж Realme Narzo N65 стартує в Індії 31 травня за ціною від $138.
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Смартфон Realme Narzo N65 отримав LCD-дисплей 120 Гц, процесор MediaTek Dimensity 6300 та ціну $140Realme смартфон
Смартфон Realme Narzo N65 оснащений 6.67-дюймовим LCD-дисплеєм з роздільною здатністю HD+, частотою оновлення 120 Гц та частотою зчитування сенсора 240 Гц.
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