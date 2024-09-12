Смартфон Realme NARZO 70 Turbo 5G с AMOLED-дисплеем 120 Гц и чипом MediaTek Dimensity 7300 Energy стоит $200

Компания Realme официально анонсировала свой новый бюджетный смартфон NARZO 70 Turbo 5G. Модель получила 6.67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц, что обеспечивает плавную работу интерфейса и качественное изображение. За производительность отвечает чип MediaTek Dimensity 7300 Energy, в паре с которым работает система охлаждения Stainless Steel Vapor Cooling System, что помогает предотвратить перегрев устройства при высокой нагрузке.

Смартфон предлагает до 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища, что достаточно для большинства пользователей. NARZO 70 Turbo 5G также имеет защиту от пыли и воды по стандарту IP65, а технология Rainwater Smart Touch позволяет использовать сенсорный экран в условиях дождя.

В плане камер смартфон оснащён 50 МП основной камерой и дополнительной 2 МП портретной камерой, а для селфи предусмотрена 16 МП фронтальная камера. Работает устройство под управлением Android 14 с оболочкой Realme UI 5.0, и производитель обещает два года обновлений ОС и три года обновлений безопасности.

Несмотря на тонкий корпус толщиной 7,6 мм, смартфон оснащён батареей ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 45 Вт, которая позволяет зарядить устройство до 50% всего за 30 минут.

Продажи Realme NARZO 70 Turbo 5G начнутся 16 сентября, а стоимость смартфона будет начинаться от $200.