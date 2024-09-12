Смартфон Realme NARZO 70 Turbo 5G з AMOLED-дисплеєм 120 Гц та чіпом MediaTek Dimensity 7300 Energy коштує $20012.09.24
Realme офіційно анонсувала свій новий бюджетний смартфон NARZO 70 Turbo 5G. Модель отримала 6.67-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю FHD+ та частотою оновлення 120 Гц, що забезпечує плавну роботу інтерфейсу та якісне зображення. За продуктивність відповідає чіп MediaTek Dimensity 7300 Energy, у парі з яким працює система охолодження Stainless Steel Vapor Cooling System, що допомагає запобігти перегріву пристрою при високому навантаженні.
Смартфон пропонує до 12 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ вбудованого сховища, що є достатньою для більшості користувачів. NARZO 70 Turbo 5G також має захист від пилу та води за стандартом IP65, а технологія Rainwater Smart Touch дозволяє використовувати сенсорний екран за умов дощу.
У плані камер смартфон оснащений 50 МП основною камерою та додатковою 2 МП портретною камерою, а для селфі передбачено 16 МП фронтальну камеру. Працює пристрій під керуванням Android 14 з оболонкою Realme UI 5.0, і виробник обіцяє два роки оновлень ОС та три роки оновлень безпеки.
Незважаючи на тонкий корпус товщиною 7,6 мм, смартфон оснащений батареєю ємністю 5000 мАг з підтримкою швидкого заряджання на 45 Вт, яка дозволяє зарядити пристрій до 50% всього за 30 хвилин.
Продаж Realme NARZO 70 Turbo 5G розпочнеться 16 вересня, а вартість смартфона починатиметься від $200.
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