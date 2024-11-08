Смартфон Realme GT7 Pro с чипом Snapdragon 8 Elite и экраном Samsung получил батарею 6500 мАч08.11.24
Компания Realme представила свой новый флагманский смартфон GT7 Pro с рядом уникальных особенностей. Устройство оснащено процессором Snapdragon 8 Elite и первым в мире режимом подводной фотосъемки, что делает его интересным выбором для активных пользователей и любителей экшн-съемки.
Смартфон получил 6,78-дюймовый дисплей Eco2 OLED Plus от Samsung с пиковой яркостью 6000 нит и низким энергопотреблением, что обеспечивает отличную видимость даже при ярком солнечном свете.
Основная камера на 50 МП с оптической стабилизацией изображения (OIS) использует сенсор Sony IMX906 для создания высококачественных снимков. Также в наличии телеобъектив с 50 МП сенсором Sony IMX882 с OIS и сверхширокоугольная камера на 8 МП с сенсором Sony IMX355.
Realme GT7 Pro сертифицирован по стандартам IP68/69, что позволяет использовать его в качестве экшн-камеры под водой. Смартфон работает на базе Realme UI 6.0, основанной на Android 15, с функциями искусственного интеллекта, улучшающими фотографирование и игры.
Аккумулятор емкостью 6500 мАч поддерживает быструю зарядку SuperVOOC мощностью 120 Вт. Смартфон будет доступен в цветах Mars Orange и Galaxy Grey, а также в эксклюзивной белой версии для Китая. Ожидается, что международный релиз состоится в конце месяца.
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