Смартфон Realme GT7 Pro з чіпом Snapdragon 8 Elite та екраном Samsung отримав батарею 6500 мАг

Компанія Realme представила свій новий флагманський смартфон GT7 Pro із низкою унікальних особливостей. Пристрій оснащений процесором Snapdragon 8 Elite та першим у світі режимом підводної фотозйомки, що робить його цікавим вибором для активних користувачів та любителів екшн-зйомки.

Смартфон отримав 6,78-дюймовий дисплей Eco2 OLED Plus від Samsung з піковою яскравістю 6000 ніт та низьким енергоспоживанням, що забезпечує чудову видимість навіть при яскравому сонячному світлі.

Основна камера на 50 МП із оптичною стабілізацією зображення (OIS) використовує сенсор Sony IMX906 для створення високоякісних знімків. Також є телеоб’єктив з 50 МП сенсором Sony IMX882 з OIS і надширококутна камера на 8 МП із сенсором Sony IMX355.

Realme GT7 Pro сертифікований за стандартами IP68/69, що дозволяє використовувати його як екшн-камера під водою. Смартфон працює на базі Realme UI 6.0, заснованої на Android 15, з функціями штучного інтелекту, що покращують фотографування та ігри.

Акумулятор ємністю 6500 мАг підтримує швидке заряджання SuperVOOC потужністю 120 Вт. Смартфон буде доступний у кольорах Mars Orange та Galaxy Grey, а також в ексклюзивній білій версії для Китаю. Очікується, що міжнародний реліз відбудеться наприкінці місяця.