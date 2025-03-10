Смартфон PetPhone предназначен для домашних питомцев10.03.25
Компания GlocalMe на выставке MWC 2025 в Барселоне представила PetPhone – необычный гаджет для владельцев домашних животных. Устройство крепится к ошейнику и обеспечивает двустороннюю связь между хозяином и питомцем. Разработчики называют его первым в мире смартфоном для животных благодаря широкому набору технологий.
PetPhone оснащен искусственным интеллектом, который анализирует поведение питомца и передает владельцу информацию о его настроении и потребностях. Если животное встревожено, можно связаться с ним голосом, успокоить или отдать команду на расстоянии. Также устройство следит за здоровьем питомца и его местоположением. Встроенный радар позволяет точно определить координаты в радиусе 50 метров, а система GPS, A-GPS, LBS, Wi-Fi, Bluetooth и Active Radar обеспечивает глобальное отслеживание.
Гаджет оснащен сигнализацией, предупреждающей, если питомец покинул безопасную зону. В экстренных случаях можно активировать световой и звуковой сигнал для поиска. Дополнительно PetPhone предлагает функцию проигрывания музыки и даже отдельную социальную сеть, где владельцы смогут делиться фотографиями и эмоциями о своих любимцах.
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Компания GlocalMe на выставке MWC 2025 в Барселоне представила PetPhone – необычный гаджет для владельцев домашних животных.
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