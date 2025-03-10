Смартфон PetPhone призначений для домашніх тварин10.03.25
Компанія GlocalMe на виставці MWC 2025 у Барселоні представила PetPhone – незвичайний гаджет для власників домашніх тварин. Пристрій кріпиться до нашийника і забезпечує двосторонній зв’язок між господарем та вихованцем. Розробники називають його першим у світі смартфоном для тварин завдяки широкому набору технологій.
PetPhone оснащений штучним інтелектом, який аналізує поведінку вихованця і передає власнику інформацію про його настрої та потреби. Якщо тварина стривожена, можна зв’язатися з нею голосом, заспокоїти чи віддати команду з відривом. Також пристрій стежить за здоров’ям вихованця та його місцезнаходженням. Вбудований радар дозволяє точно визначити координати в радіусі 50 метрів, а GPS, A-GPS, LBS, Wi-Fi, Bluetooth і Active Radar забезпечує глобальне відстеження.
Гаджет оснащений сигналізацією, яка попереджає, якщо вихованець залишив безпечну зону. В екстрених випадках можна активувати світловий та звуковий сигнал для пошуку. Додатково PetPhone пропонує функцію відтворення музики і навіть окрему соціальну мережу, де власники зможуть ділитися фотографіями та емоціями про своїх улюбленців.
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