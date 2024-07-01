Смартфон Oppo A60 с ударопрочным корпусом, защитой IP54 и чипом Snapdragon 680 стоит в Украине от 7999 грн

Oppo анонсировала в Украине новый смартфон A-серии — Oppo A60. Устройство имеет ударопрочный корпус с защитой по военному стандарту MIL-STD810H и сертификацию IP54, что делает его устойчивым к воде. Смартфон оснащен 6.67-дюймовым HD+ LCD-дисплеем с частотой обновления 90 Гц и максимальной яркостью 950 нит, который поддерживает технологию Splash Touch для использования мокрыми руками.

Oppo A60 работает на процессоре Snapdragon 680 с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 или 256 ГБ. Он оснащен аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC на 45 Вт, которая позволяет зарядить устройство с 0 до 50% за 30 минут.

Смартфон имеет боковой сканер отпечатков пальцев, NFC-модуль, основную камеру на 50 МП + 2 МП и фронтальную камеру на 8 МП, а также разъем 3.5 мм для наушников. Oppo A60 работает на операционной системе Android 14, его толщина составляет 7.68 мм, а вес — 186 г.

Oppo A60 уже доступен для покупки в Украине в двух модификациях:

Oppo A60, 8+128 ГБ — 7999 грн

Oppo A60, 8+256 ГБ — 8999 грн