Смартфон Oppo A60 із удароміцним корпусом, захистом IP54 та чіпом Snapdragon 680 коштує в Україні від 7999 грн

Oppo анонсувала в Україні новий смартфон A-серії – Oppo A60. Пристрій має ударостійкий корпус із захистом за військовим стандартом MIL-STD810H та сертифікацію IP54, що робить його стійким до води. Смартфон оснащений 6.67-дюймовим HD+ LCD-дисплеєм із частотою оновлення 90 Гц та максимальною яскравістю 950 нит, який підтримує технологію Splash Touch для використання мокрими руками.

Oppo A60 працює на процесорі Snapdragon 680 з 8 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 128 або 256 ГБ. Він оснащений акумулятором на 5000 мАг за допомогою швидкої зарядки SuperVOOC на 45 Вт, яка дозволяє зарядити пристрій з 0 до 50% за 30 хвилин.

Смартфон має бічний сканер відбитків пальців, NFC-модуль, основну камеру на 50 МП + 2 МП та фронтальну камеру на 8 МП, а також роз’єм 3.5 мм для навушників. Oppo A60 працює на операційній системі Android 14, його товщина становить 7.68 мм, а вага – 186 г.

Oppo A60 вже доступний для покупки в Україні у двох модифікаціях:

Oppo A60, 8+128 ГБ – 7999 грн

Oppo A60, 8+256 ГБ – 8999 грн