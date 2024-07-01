Смартфон Oppo A60 із удароміцним корпусом, захистом IP54 та чіпом Snapdragon 680 коштує в Україні від 7999 грн01.07.24
Oppo анонсувала в Україні новий смартфон A-серії – Oppo A60. Пристрій має ударостійкий корпус із захистом за військовим стандартом MIL-STD810H та сертифікацію IP54, що робить його стійким до води. Смартфон оснащений 6.67-дюймовим HD+ LCD-дисплеєм із частотою оновлення 90 Гц та максимальною яскравістю 950 нит, який підтримує технологію Splash Touch для використання мокрими руками.
Oppo A60 працює на процесорі Snapdragon 680 з 8 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 128 або 256 ГБ. Він оснащений акумулятором на 5000 мАг за допомогою швидкої зарядки SuperVOOC на 45 Вт, яка дозволяє зарядити пристрій з 0 до 50% за 30 хвилин.
Смартфон має бічний сканер відбитків пальців, NFC-модуль, основну камеру на 50 МП + 2 МП та фронтальну камеру на 8 МП, а також роз’єм 3.5 мм для навушників. Oppo A60 працює на операційній системі Android 14, його товщина становить 7.68 мм, а вага – 186 г.
Oppo A60 вже доступний для покупки в Україні у двох модифікаціях:
- Oppo A60, 8+128 ГБ – 7999 грн
- Oppo A60, 8+256 ГБ – 8999 грн
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд навушників Oppo Enco x3i: хлопчача мрія
Бездротові навушники Oppo Enco x3i не тільки отримали цікавий дизайн, але й поряд з покращеними характеристиками стали компактнішими, причому не на шкоду якості звуку та ергономіки. Розкажемо про все по порядку.
Огляд навушників Oppo Enco x3i: хлопчача мрія
Тест ігрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свіжий
Android Auto та Apple CarPlay- загнані в кут?
Огляд маршрутизатора ASUS RT-AX52: швидко та доступно
Огляд ігрової мишки Logitech G502 X Plus: вікова чи вічна?
Топ захищених смартфонів 2024 року
Огляд монітора ASUS VG249QL3A: гарний у всьому
Огляд електровелосипеда Acer eUrban eBike R: їдемо сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): вир світів
5 причин чому варто купувати БУ смартфони-флагмани
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): повний розклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: подвійний
Огляд смартфона Oppo Reno 11F: батарея – вогонь!
Огляд монітора Acer Predator X27U: Ахілес?
Огляд розумного годинника BlackView W60: місяць у захисті
Смартфон Oppo A60 із удароміцним корпусом, захистом IP54 та чіпом Snapdragon 680 коштує в Україні від 7999 грнOppo захист події в Україні смартфон
Смартфон Oppo A60 має бічний сканер відбитків пальців, NFC-модуль, основну камеру на 50 МП + 2 МП та фронтальну камеру на 8 МП, а також роз’єм 3.5 мм для навушників
Valve: 59% гравців Steam використовують геймпад Xbox, а 26% – геймпад від PlayStationSteam контроллер статистика
Valve надала статистику використання геймпадів на ПК. З 2018 року середнє щоденне використання геймпадів зросло з 5 до 15%. Приблизно 42% сеансів з контролером використовується введення Steam.