Смарт-телевизоры Redmi Smart TV A Pro 2025 получили экраны 4K, 144 Гц и HyperOS 12.517.02.25
Xiaomi представила на китайском рынке серию бюджетных телевизоров Redmi Smart TV A Pro 2025. Основное преимущество новых моделей – доступная цена: самая недорогая версия оценивается в $190, а самая дорогая – в $450, что значительно ниже стоимости большинства современных смарт-телевизоров.
Производитель позиционирует новинку как удачное решение для тех, кто ищет качественное изображение и плавное воспроизведение видео по доступной цене. Однако информации о возможном выходе серии на глобальный рынок пока не поступало.
Телевизоры оснащены экранами с разрешением 4K Ultra HD (3840 × 2160 пикселей) и поддерживают частоту обновления до 144 Гц в зависимости от модели. Дисплей охватывает 94% цветового пространства DCI-P3. В основе устройств – четырехъядерный процессор ARM Cortex-A55 с графическим чипом Mali G57 MC1. Объем оперативной памяти составляет 3 ГБ, встроенной – 64 ГБ.
Подключение обеспечивают модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. В качестве программной платформы используется Xiaomi HyperOS 12.5 с интегрированным голосовым помощником XiaoAI. Линейка представлена в пяти вариантах диагонали: 43, 50, 55, 65 и 75 дюймов.
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