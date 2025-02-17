Смарт-телевізори Redmi Smart TV A Pro 2025 отримали екрани 4K, 144 Гц та HyperOS 12.5

Xiaomi представила на китайському ринку серію бюджетних телевізорів Redmi Smart TV A Pro 2025. Основна перевага нових моделей – доступна ціна: найдешевша версія оцінюється в $190, а найдорожча – в $450, що значно нижче вартості більшості сучасних смарт-телевізорів.

Виробник позиціонує новинку як вдале рішення для тих, хто шукає якісне зображення та плавне відтворення відео за доступною ціною. Однак інформації про можливий вихід серії на глобальний ринок поки що не надходило.

Телевізори оснащені екранами з роздільною здатністю 4K Ultra HD (3840 × 2160 пікселів) та підтримують частоту оновлення до 144 Гц залежно від моделі. Дисплей охоплює 94% колірного простору DCI-P3. В основі пристроїв – чотириядерний процесор ARM Cortex-A55 з графічним чіпом Mali G57 MC1. Об’єм оперативної пам’яті складає 3 ГБ, вбудованої – 64 ГБ.

Підключення забезпечують модулі Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.2. Як програмна платформа використовується Xiaomi HyperOS 12.5 з інтегрованим голосовим помічником XiaoAI. Лінійка представлена ​​у п’яти варіантах діагоналі: 43, 50, 55, 65 та 75 дюймів.