Смарт-телевизоры Philips T3 с Philips 4K Quantum Dot получили искусственный интеллект для оптимизации изображения03.09.24
Компания Philips представила новую серию смарт-телевизоров T3 на китайском рынке. В линейке доступны модели с диагоналями 65 и 75 дюймов, оснащенные мини-светодиодным экраном 4K Quantum Dot с разрешением 3840 x 2160 пикселей.
Дисплеи телевизоров поддерживают частоту обновления до 120 Гц и обладают максимальной яркостью 630 нит для 65-дюймовой модели и 610 нит для 75-дюймовой. Для оптимизации изображения в устройствах используется чип искусственного интеллекта Philips P5. Телевизоры поддерживают технологию HDR10+ и обеспечивают широкий угол обзора в 178 градусов.
Аппаратная часть телевизоров включает четырехъядерный процессор A55, 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Также устройства оснащены двухдиапазонным Wi-Fi (2.4G/5G) и поддерживают технологии Dolby Atmos и Dolby Digital Decoding+. Для подключения внешних устройств предусмотрены два порта HDMI 2.1 и один USB 2.0.
Стоимость моделей серии T3 начинается от 4599 юаней (примерно $648).
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